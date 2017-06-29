Вернер: сборная Германии отлично провела первую десятиминутку матча с мексиканцами

Форвард немецкой команды посетовал, что приходится покидать Сочи - финальный матч Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Первые десять минут полуфинального матча Кубка конфедераций сложились удачно для собой Германии, забившей два мяча в ворота команды Мексики. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной Германии Тимо Вернер.

Сборная Германии в Сочи обыграла команду Мексики со счетом 4:1. Немцы вели в счете с разницей в два мяча к восьмой минуте встречи после дубля Леона Горецки. На счету Вернера третий мяч сборной Германии.

"Первые 10 минут оказались для нас благоприятными. Вся команда хорошо сыграла", - сказал Вернер.

Также форвард посетовал, что приходится покидать Сочи - финальный матч Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге. "Да, нам грустно, но мы надеемся, что удастся победить в турнире", - заключил он.

Финал турнира и матч за третье место пройдут 2 июля.