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29 июня, 23:27
Осорио: сборная Германии заслужила победу в полуфинале Кубка конфедераций
Артем Коротаев/ТАСС
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Тренер мексиканцев считает, что его подопечные могли бы забить еще два гола

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Команда Германии по футболу заслуженно выиграла в полуфинале Кубка конфедераций у сборной Мексики, которая, в свою очередь, также играла неплохо. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер мексиканцев Хуан Карлос Осорио.

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Сборная Германии обыграла команду Мексики со счетом 4:1 в полуфинальном матче Кубка конфедераций, который прошел в Сочи. Забитыми мячами в составе победителей отметились Леон Горецка (6-я и 8-я минуты), который стал автором самого быстрого дубля в истории Кубков конфедераций, Тимо Вернер (59) и Амин Юнес (90). Мексиканцы ответили точным ударом Марко Фабиана (89).

"Мы с самого начала знали, что будет сложно заменить Диего Рейеса и Карлоса Сальседо, поэтому пропустили два последних гола, для нас это было слишком много. Я думаю, мы заслужили большего", - сказал Осорио.

По его словам, мексиканцы "искали возможность забить, играть в свою игру, находить недостатки соперника". "Мы могли бы забить еще два гола, это точно, - считает тренер. - Они [немцы] справедливо выиграли этот матч".

Осорио также отметил высокий уровень организации Кубка конфедераций в России. "Я хочу поздравить вас и организаторов этого мероприятия, все объекты, стадионы были прекрасны, поля в прекрасном состоянии, российские болельщики активно участвовали. Уверен, что чемпионат мира здесь пройдет великолепно", - заявил тренер мексиканцев.

В финале Кубка конфедераций сборная Германии встретится с командой Чили, которая накануне в серии пенальти победила португальцев. Матч за третье место и финал пройдут 2 июля в Москве и Санкт-Петербурге соответственно.

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