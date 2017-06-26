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29 июня, 20:51
Мутко: все футболисты сборной России прошли допинг-контроль в рамках Кубка конфедераций
AP Photo/Felipe Dana, File
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Ранее ФИФА сообщила, что все допинг-пробы, взятые у участников Кубка конфедераций, дали отрицательный результат

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу в полном составе прошла процедуру допинг-контроля в период подготовки к Кубку конфедераций и во время турнира. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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"Наша сборная проверялась в полном составе - и индивидуально после каждой игры, и до игры, и во внесоревновательное время. Федя Смолов постоянно попадался по жеребьевке для прохождения допинг-контроля", - отметил Мутко.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что все допинг-пробы, взятые у участников Кубка конфедераций, дали отрицательный результат.

Розыгрыш Кубка конфедераций стартовал 17 июня, а завершится 2 июля. Турнир принимают Москва, Санкт- Петербург, Казань и Сочи. Сборная России на групповом этапе обыграла новозеландцев (2:0), но уступила португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2), заняв третье место в группе А и не сумев выйти в плей-офф.

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