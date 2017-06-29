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29 июня, 20:49
Пахомов: все команды - участники Кубка конфедераций высоко оценили возможности Сочи
Артем Коротаев/ТАСС
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По словам мэра города, Сочи живет праздником футбола в дни турнира

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Команды - участники Кубка конфедераций по футболу, проводившие матчи в Сочи, высоко оценили возможности и оказанный им на курорте прием. Об этом сообщил журналистам в четверг, подводя предварительные итоги турнира, глава Сочи Анатолий Пахомов.

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"Город живет праздником футбола, это правда. Я встречался со всеми послами стран, которые здесь были, они высоко оценивают наш город. Накануне встречался с президентом Футбольного союза Германии, с главным тренером [сборной Германии], они также очень высоко оценили Сочи", - сказал Пахомов.

На сочинском стадионе "Фишт", специально реконструированном к Кубку конфедераций и предстоящему в 2018 году чемпионату мира, уже состоялось три матча с участием команд Германии, Австралии, Новой Зеландии, Мексики и Камеруна. В четверг в 21:00 мск здесь начнется полуфинал между сборными Германии и Мексики.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

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