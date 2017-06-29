СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Вратарь сборной Германии по футболу Марк-Андре Тер Штеген и нападающий команды Мексики Хавьер Эрнандес выйдут в стартовых составах на полуфинальный матч Кубка конфедераций, который проходит в России. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола.
Матч Германия - Мексика пройдет в четверг в Сочи, начало - в 21:00 мск.
#ConfedCup | TEAM NEWS— #ConfedCup (@FIFAcom) June 29, 2017
The line-ups ahead of #GERMEX pic.twitter.com/nkdqCLEg3z
Полностью состав сборной Германии выглядит следующим образом: Тер Штеген, Йонас Хектор, Маттиас Гинтер, Беньямин Хенрихс, Юлиан Дракслер [капитан], Леон Горецка, Тимо Вернер, Ларс Штиндль, Антонио Рюдигер, Йозуа Киммих, Себастьян Руди.
У мексиканцев с первых минут на поле появятся Гильермо Очоа, Нестор Араухо, Джонатан дос Сантос, Мигель Лайюн, Рауль Хименес, Джовани дос Сантос, Хавьер Эрнандес, Эктор Морено [капитан], Эктор Эррера, Хавьер Акино, Освальдо Аланис.
Накануне в другом полуфинале сборная Чили в серии пенальти переиграла команду Португалии. Финал Кубка конфедераций пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.