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29 июня, 20:06
Тер Штеген и Эрнандес вошли в стартовые составы на матч Германия - Мексика
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Второй полуфинал Кубка конфедераций по футболу пройдет в четверг в Сочи, начало - в 21:00 мск

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Вратарь сборной Германии по футболу Марк-Андре Тер Штеген и нападающий команды Мексики Хавьер Эрнандес выйдут в стартовых составах на полуфинальный матч Кубка конфедераций, который проходит в России. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола.

Матч Германия - Мексика пройдет в четверг в Сочи, начало - в 21:00 мск.

Полностью состав сборной Германии выглядит следующим образом: Тер Штеген, Йонас Хектор, Маттиас Гинтер, Беньямин Хенрихс, Юлиан Дракслер [капитан], Леон Горецка, Тимо Вернер, Ларс Штиндль, Антонио Рюдигер, Йозуа Киммих, Себастьян Руди.

У мексиканцев с первых минут на поле появятся Гильермо Очоа, Нестор Араухо, Джонатан дос Сантос, Мигель Лайюн, Рауль Хименес, Джовани дос Сантос, Хавьер Эрнандес, Эктор Морено [капитан], Эктор Эррера, Хавьер Акино, Освальдо Аланис.

Накануне в другом полуфинале сборная Чили в серии пенальти переиграла команду Португалии. Финал Кубка конфедераций пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.

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