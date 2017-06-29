Второй полуфинал Кубка конфедераций по футболу пройдет в четверг в Сочи, начало - в 21:00 мск

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Вратарь сборной Германии по футболу Марк-Андре Тер Штеген и нападающий команды Мексики Хавьер Эрнандес выйдут в стартовых составах на полуфинальный матч Кубка конфедераций, который проходит в России. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола.

Матч Германия - Мексика пройдет в четверг в Сочи, начало - в 21:00 мск.