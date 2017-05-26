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29 июня, 19:24
Мутко: около 26 тысяч иностранных граждан получили паспорта болельщиков
Виталий Невар/ТАСС
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По словам вице-премьера, средняя посещаемость матчей Кубка конфедераций составляет 37 тысяч зрителей

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Примерно 26 тысяч иностранных граждан получили паспорта болельщиков (Fan ID), без которых невозможно посетить матчи Кубка конфедераций по футболу. Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

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Кубок конфедераций стартовал 17 июня, а завершится 2 июля. Турнир принимают Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.

"Около 26 тысяч иностранных граждан уже получили паспорта болельщиков. Правом бесплатного проезда между городами турнира воспользовались 60 тысяч человек, их перевезли 200 поездов", - сказал Мутко, также отметив, что система безопасности на турнире работает безукоризненно. "В организации задействованы сотни тысяч людей, все находится под контролем, безукоризненно работает система безопасности", - заявил он.

Вице-премьер РФ доволен качеством футбола на Кубке конфедераций. "Думаю, что вчерашний матч (между сборными Португалии и Чили - прим. ТАСС) мог влюбить в себя даже тех, кто не интересуется футболом", - отметил Мутко.

По его словам, средняя посещаемость матчей Кубка конфедераций составляет 37 тысяч зрителей. "Мы удовлетворены посещаемостью. Соотношение болельщиков такое: 93 процента - это граждане РФ, семь процентов - иностранцы", - сказал он.

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