Мутко: участники Кубка конфедераций не высказывали претензий по организации турнира

По словам вице-премьера, все проходит на высоком уровне

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Организация Кубка конфедераций по футболу в России не вызвала нареканий у команд-участниц. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"Могу сказать, что мы в ежедневном режиме общаемся с ФИФА [Международная федерация футбола] и командами. Никаких нареканий нет, все на высоком уровне. Это мнение команд, и мы относимся к этому очень внимательно. Все руководители городов подошли ответственно, была атмосфера доброжелательности, поддержки и гостеприимства", - сказал Мутко.

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.