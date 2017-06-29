Болельщики обеих сборных начали подходить к гостиницам за полчаса до отъезда футболистов

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Футболисты сборных Португалии и Чили покинули в четверг Казань. Рядом с отелями, где проживали команды, собрались десятки болельщиков, чтобы проводить свои национальные сборные.

Болельщики начали подходить к гостиницам за полчаса до отъезда футболистов. В ожидании игроков фанаты и любопытные жители города обсуждали итоги полуфинального матча между сборными Португалии и Чили, который прошел 28 июня на стадионе "Казань-Арена". Основное и дополнительное время встречи завершились вничью - 0:0, а в серии пенальти победили чилийцы - 3:0.

С Чили до конца

Чтобы привлечь к себе внимание игроков, несколько чилийских фанатов пришли в футболках нападающего Алексиса Санчеса под номером 7, а в руках держали национальный флаг с надписью "Россия, спасибо за гостеприимство". Как сообщил ТАСС чилийский болельщик Давид Салас, для фанатов Видаль, Санчес, Браво - это больше, чем просто игроки в футбол, они как члены семьи.

"Санчес один из моих любимых игроков, еще есть Арангис, Браво, Видаль. Вообще, я люблю всех игроков нашей сборной, сейчас у нас лучшая команда, которую я когда-либо видел. Поеду ли я в Санкт-Петербург? Конечно, я буду на финале, ведь мы все как одна семья, я останусь, как бы они не сыграли, хорошо или плохо, сборная - это не просто игроки, это вся наша страна", - сказал он.

48-летняя Ольга Гарифуллина из Казани также провожала сборную Чили возле отеля. Болеть за южноамериканцев она начала недавно, Ольгу впечатлила их игра на Кубке конфедераций.