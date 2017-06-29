С Чили до конца

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Футболисты сборных Португалии и Чили покинули в четверг Казань. Рядом с отелями, где проживали команды, собрались десятки болельщиков, чтобы проводить свои национальные сборные.
При виде Видаля чилийский журналюга чуть было меня не снёс. pic.twitter.com/jTFqN7bPxe— Антон Рассказов (@RougeTerreur) June 29, 2017
Болельщики начали подходить к гостиницам за полчаса до отъезда футболистов. В ожидании игроков фанаты и любопытные жители города обсуждали итоги полуфинального матча между сборными Португалии и Чили, который прошел 28 июня на стадионе "Казань-Арена". Основное и дополнительное время встречи завершились вничью - 0:0, а в серии пенальти победили чилийцы - 3:0.
Чтобы привлечь к себе внимание игроков, несколько чилийских фанатов пришли в футболках нападающего Алексиса Санчеса под номером 7, а в руках держали национальный флаг с надписью "Россия, спасибо за гостеприимство". Как сообщил ТАСС чилийский болельщик Давид Салас, для фанатов Видаль, Санчес, Браво - это больше, чем просто игроки в футбол, они как члены семьи.
"Санчес один из моих любимых игроков, еще есть Арангис, Браво, Видаль. Вообще, я люблю всех игроков нашей сборной, сейчас у нас лучшая команда, которую я когда-либо видел. Поеду ли я в Санкт-Петербург? Конечно, я буду на финале, ведь мы все как одна семья, я останусь, как бы они не сыграли, хорошо или плохо, сборная - это не просто игроки, это вся наша страна", - сказал он.
48-летняя Ольга Гарифуллина из Казани также провожала сборную Чили возле отеля. Болеть за южноамериканцев она начала недавно, Ольгу впечатлила их игра на Кубке конфедераций.
Чилийских футболистов провожали возле гостиницы в Казани. Видаль и Браво помахали фанатам, а некоторым удалось с ними сфотографироваться. pic.twitter.com/DPXT1NQetr— Гулия (@kerlinguliya) June 29, 2017
"Я смотрю футбол с 2010 года, стараюсь не пропускать такие серьезные чемпионаты. Мексиканскую команду встречала уже в Казани, не могла пропустить и чилийцев. Я просто влюбилась в сборную Чили, буду болеть за них дальше на Кубке конфедераций. За мной уже приехали, нужно уезжать, а я еще хочу успеть заснять видео с Видалем", - поделилась она своими впечатлениями в беседе с корреспондентом ТАСС.
После того, как все чилийский футболисты уселись в автобус и отъехали от отеля, фанаты с флагами побежали за ними и кричали вслед "Браво!"
Проводить из города португальскую сборную корреспонденту ТАСС не удалось, с окончанием турнира в Казани на первый план вновь вышли местные события.
Португальцы уехали из Казани. А фанаты отметили долгие часы ожидания на ограждениях. pic.twitter.com/pShDY9ypSl— Антон Рассказов (@RougeTerreur) June 29, 2017
Однако, по словам работников отеля, болельщиков было не намного меньше обычного, даже несмотря на отсутствие главной звезды португальцев Криштиану Роналду, который покинул расположение команды сразу после матча с чилийцами, чтобы наконец повидать своих новорожденных близнецов. О пребывании команды в городе остались только автографы на ограждениях, правда, не футболистов и тренеров, а ждавших их болельщиков.
Из Казани португальцы отправились в Москву, а чилийцы - в Санкт-Петербург. В воскресенье команды примут участие в матче за третье место и в финале турнира соответственно.
Кубок конфедераций проходит в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Казань уже приняла три матча группового этапа и полуфинал, который стал последней встречей в городе в рамках турнира.