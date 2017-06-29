Мутко поблагодарил клубы РФПЛ, игроки которых выступали на Кубке конфедераций

В составе сборной России выступали футболисты ЦСКА, "Спартака", "Локомотива", "Зенита", "Рубина", "Ростова", "Краснодара" и тульского "Арсенала"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС), вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил благодарность клубам Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ), игроки которых выступали за сборную России на Кубке конфедераций 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Российская команда на Кубке конфедераций заняла третье место в группе A и не смогла пробиться в плей-офф турнира. В трех матчах группового этапа российские футболисты обыграли новозеландцев (2:0) и проиграли португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2). В составе сборной России выступали футболисты московских ЦСКА, "Спартака", "Локомотива", санкт-петербургского "Зенита", казанского "Рубина", "Ростова", "Краснодара" и тульского "Арсенала".

"На протяжении учебно-тренировочного сбора и в ходе самого турнира игроки показали себя настоящими профессионалами и достойно защищали честь нашей страны в противостояниях с сильнейшими сборными мира. Надеюсь на дальнейшее конструктивное сотрудничество", - сказал Мутко.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля. Участие в финале турнира обеспечила сборная Чили, накануне в серии пенальти переигравшая команду Португалии. В другом матче 1/2 финала, который состоится в четверг, встретятся сборные Германии и Мексики.