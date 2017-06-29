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29 июня, 16:55
Около 35 тысяч болельщиков ожидается на полуфинальном матче Кубка конфедераций в Сочи
Артем Коротаев/ТАСС
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев добавил, что за время проведения матчей никто за медицинской помощью не обращался

СОЧИ, 29 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Порядка 35 тысяч человек посетят полуфинальный матч сборных Германии и Мексики на Кубке конфедераций в Сочи. Об этом сообщил в четверг ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Матч пройдет на стадионе "Фишт" 29 июня, начало встречи в 21:00 мск.

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"Первые три игры в Сочи посетили порядка 80 тысяч человек. На полуфинале ожидается еще около 35 тысяч болельщиков", - сообщил Кондратьев.

По его словам, власти старались сделать так, чтобы последний матч на стадионе "Фишт" в рамках Кубка конфедераций, а также три предыдущих прошли максимально комфортно для болельщиков. Для них были открыты шесть развлекательных площадок, а 2 июля жители и гости курорта смогут наблюдать финальную встречу Кубка на площади Южного мола. "Мне бы не хотелось забегать вперед, игры еще не закончились, но по итогам трех прошедших матчей мы можем говорить, что безопасность в Сочи организована на высоком уровне. Всего за общественным порядком в городе следят более восьми тысяч специалистов", - отметил губернатор.

Кондратьев добавил, что за время проведения матчей никто за медицинской помощью не обращался. Не было у болельщиков замечаний и к транспортному обслуживанию турнира. "Кубок конфедерации еще раз показал, что Краснодарский край, город Сочи могут справиться с проведением спортивных международных соревнований самого высокого уровня. Мы ждем всех болельщиков на чемпионате мира в 2018 году и гарантируем такой же радушный прием", - заключил глава Кубани.

Кубок конфедераций проходит в России с 17 июня по 2 июля.

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