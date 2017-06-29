Порядка 500 обращений к врачам поступило в Сочи во время Кубка конфедераций

На стадионе "Фишт", который в четверг примет второй полуфинал турнира, в предыдущие матчи турнира работали 7 стационарных медицинских пунктов и 16 мобильных бригад врачей и фельдшеров

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Порядка 500 обращений за медицинской помощью от организаторов и зрителей матчей Кубка конфедераций по футболу зафиксировано в Сочи. Из них 69 человек были обследованы в поликлиниках и больницах, госпитализированы всего пять болельщиков, сообщила в четверг на встрече в городском пресс-центре начальник управления здравоохранения администрации Сочи Марина Вартазярян.

"Всего 500 обращений на сегодняшнее утро, от различных категорий аккредитованных лиц и зрителей. Кроме медицинских пунктов на стадионе, 69 человек самостоятельно обратились в наши поликлиники и больницы или были доставлены туда машинами скорой помощи. К счастью, никаких особо тяжелых случаев не было, были экстренные случаи, которые на коснулись спортсменов", - отметила Вартазарян.

По ее словам, самым тяжелым случаем стал инсульт у одного из зрителей, на данный момент в больнице с разными диагнозами находятся пять футбольных болельщиков.

На стадионе "Фишт", который в четверг примет второй полуфинал Кубка конфедераций Германия - Мексика, в предыдущие матчи турнира работали 7 стационарных медицинских пунктов и 16 мобильных бригад врачей и фельдшеров. Всего в медицинском обеспечении матчей соревнований в Сочи задействовано 780 медицинских работников семи медицинских организаций. Возле стадиона дежурят 20 современных автомобилей реанимации.

Кубок конфедераций завершится 2 июля.