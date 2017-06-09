В соревнованиях примут участие команды Италии, Кипра, Камеруна, а также сборные мира, Латинской Америки, Африки, России-1 и России-2

"В течение четырех часов в ходе жарких футбольных баталий выявятся победитель и призеры интереснейшего турнира, - говорится в сообщении. - В перерывах зрителей ожидают спортивные аттракционы и выступления популярной певицы Лии Беспаловой, которая исполнит горячие латиноамериканские хиты и лирические композиции".

В соревнованиях примут участие команды Италии, Кипра, Камеруна, а также сборные мира, Латинской Америки, Африки, России-1 и России-2. 30 июня в фан-зоне Кубка конфедераций на Конюшенной площади состоится церемония жеребьевки, а 1 июля на стадионе "Динамо" пройдут игры турнира.

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Международный турнир среди болельщиков в рамках Кубка конфедераций 2017 года "Футбол объединяет" пройдет в Санкт-Петербурге под девизом "Gentlefan". Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Чилийские болельщики получили в подарок сувениры перед матчем с командой России по футболу

В качестве почетных гостей на турнир приглашены министр спорта РФ Павел Колобков, генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев, посол чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Смертин, президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Анатолий Турчак и председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт- Петербурга Павел Белов.

Также в рамках турнира пройдет акция Gentlefan, продвигающая идею гостеприимства для иностранных болельщиков. Одной из основных идей турнира является продвижение чемпионата мира 2018 года в России и за рубежом.

История акции Gentlefan

Акцию Gentlefan запустили в феврале болельщики "Ростова" перед матчем Лиги Европы против английского "Манчестер Юнайтед". Несколько сотен британских любителей футбола накануне встречи получили пледы, чтобы не замерзнуть на трибунах стадиона "Олимп-2".

Акция была продолжена в марте 2017 года, когда билеты на игру команд России и Кот-д'Ивуара (0:2) в Краснодаре получили около 200 студентов из Африки, проходящих обучение в краснодарских вузах. Они были встречены краснодарскими любителями футбола и бывшим полузащитником сборной России Алексеем Смертиным, который ныне занимает должность инспектора РФС по борьбе с расизмом, гостей напоили чаем из огромного самовара.

Позже в марте сочинские болельщики при поддержке РФС продолжили акцию Gentlefan и радушно встретили бельгийских болельщиков перед контрольной игрой сборных России и Бельгии (3:3). Встреча стала первым официальным футбольным матчем на сочинском стадионе "Фишт", которому предстоит принять игры Кубка конфедераций и чемпионата мира. Около 30 бельгийских болельщиков, которые прибыли в Россию, встретили девушки в образах ангелов и подарили каждому подушку в виде облака с надписью "Gentlefan. Russian warm welcome".

Перед товарищеским матчем между сборными России и Чили (1:1), который состоялся в Москве 9 июня, чилийские болельщики получили памятные сувениры от воспитанников академии начальной футбольной подготовки "Мегасфера".