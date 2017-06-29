Симонян: Черчесову необходимо определиться с ролью Акинфеева в команде

По мнению первого вице-президента РФС, вопрос с ролью в команде Акинфеева нужно серьезно обдумать после ряда ошибок вратаря

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову необходимо серьезно обдумать вопрос с ролью в команде вратаря Игоря Акинфеева. Об этом на пресс-конференции заявил первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

"Мы довольно долго разговаривали с Черчесовым, позиция вратаря - самая ответственная, - сказал Симонян. - Есть очень серьезная информация, и нужно подумать, как быть дальше. Если не ставить Акинфеева основным вратарем, тогда ведь и нельзя его держать в резерве. Вспомним пропущенные мячи на чемпионате мира в матчах с командами Южной Кореи и Алжира, они на совести Игоря Акинфеева".

"Здесь прежде всего стоит вопрос психологии", - добавил Симонян.

Сборная России заняла третье место на групповом этапе Кубка конфедераций в группе А, не сумев выйти в плей-офф. Она обыграла команду Новой Зеландии (2:0), но уступила португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2).

Во всех матчах ворота российской команды защищал Акинфеев.