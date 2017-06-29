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29 июня, 10:02
Комплекс поиска взрывчатки для охраны объектов Кубка конфедераций используется в Сочи
Артем Коротаев/ТАСС
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Модернизированный передвижной комплекс "АРАКС" использует инженерная служба Росгвардии

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Инженерная служба Росгвардии использует для охраны объектов Кубка конфедераций в Сочи модернизированный передвижной комплекс для поиска взрывчатки "АРАКС". Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

Ранее сообщалось, что охрану турнира в Сочи обеспечивают более 8 тысяч человек.

"Особая гордость специалистов службы - модернизированный передвижной комплекс для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов (ПКО) "АРАКС". Эта аппаратура поступила в распоряжение сотрудников сочинского ОМОНа накануне международного турнира и предназначена для обнаружения взрывоопасных предметов, идентификации веществ, таящих угрозу жизни и здоровью окружающих", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в состав комплекса входят средства поиска подозрительных устройств, средства идентификации, защитные костюмы для специалистов-взрывотехников и специальное переносное рентгеновское оборудование. Всего на вооружении инженеров в Сочи 10 единиц инженерной и специальной техники.

Кубок конфедераций проходит в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. На стадионе "Фишт" в Сочи 29 июня встретятся сборные Германии и Мексики. Команды, вышедшие в финал, сыграют в Санкт-Петербурге 2 июля.

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