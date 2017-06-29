Сборная Чили выиграла в серии пенальти в последнем для Казани матче турнира

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Сборная Чили по футболу обыграла команду Португалии в серии пенальти в первом полуфинале Кубка конфедераций. Встреча ознаменовалась историческим для вида спорта событием, героической игрой вратаря чилийцев Клаудио Браво, а также стала последней, которую приняла в рамках турнира Казань. Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 0:0. В серии пенальти Браво удалось отразить три удара оппонентов - Рикарду Куарежмы, Жоау Моутинью и Нани, в то время как чилийские игроки все свои попытки реализовали. Впервые была использована четвертая замена в официальном матче на уровне национальных сборных. Ее разрешено проводить в дополнительное время плей-офф турнира. Ранее подобная практика была опробована на клубном уровне в матчах национальных кубков Англии и Германии.

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Сыграли сердцем "Очередная невероятная игра, очень интенсивная, - не стал скрывать эмоций после матча президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, присутствовавший на "Казань-Арене". - В ней было все. Голкипер чилийцев отразил три удара с пенальти. Ради этих эмоций мы и любим футбол". Зрелищность матча отметил в первую очередь и главный тренер проигравших Фернанду Сантуш. "Игра была замечательная, хорошая пропаганда футбола. Обе команды проявили желание победить", - сказал он. Главный тренер чилийцев Хуан Антонио Пицци отметил закономерность победы своих подопечных. "Мы заслужили победу, ведь у нас было много голевых моментов. Конечно, удача помогает, но это не все в футболе, мы много готовились к этой встрече, - сказал Пицци. - Мы сыграли сердцем, показали целеустремленность, были намерены выполнить план на игру", - также отметил тренер. Сантуш посетовал на недостаточно активные действия своей команды впереди: "Чилийская сборная - очень хорошая команда, которая не дает много пространства, мы это увидели в игре с немцами (1:1), когда чилийцы доминировали. Мы хотели сократить опасность от их атаки и контратаковать, и пару раз нам это удавалось, были отрезки, когда мы играли лучше. Но после перерыва преимущество перешло к чилийцам, мы начали играть длинными передачами на двух игроков впереди. У нас были возможности атаковать больше и создавать моменты, но нам не хватало сил в середине поля".

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Браво готовился Главным героем встречи стал Браво, которого после матча партнеры по команде качали на руках, а ФИФА признала лучшим игроком полуфинала. Вратарь после игры отметил, что его достижение не должно восприниматься как случайность: "Я был травмирован в течение какого-то времени (вратарь пропустил первые два матча команды на турнире - прим. ТАСС), это далось нелегко. Не думаю, что это (отраженные пенальти) случайность, для достижения таких результатов надо было работать, изучать оппонентов, я знал, что надо делать в серии пенальти". "Серия пенальти - уникальная ситуация, но Клаудио знал, чего стоит ожидать - он очень тщательно анализировал своих оппонентов, был очень хорошо подготовлен", - подтвердил Пицци.

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Казань надо увидеть всем Встреча стала четвертой и последней для Казани в рамках турнира. Ранее на "Казань-Арене" прошли три встречи группового этапа: Португалия - Мексика (18 июня, 2:2), Германия - Чили (22 июня, 1:1) и Мексика - Россия (24 июня, 2:1). "Хочу отметить, что нас очень радушно приняли в Казани, с открытым сердцем, - не дожидаясь вопроса, заявил Пицци на пресс-конференции. - Я уже был здесь зимой, да, здесь могут быть снегопады, но мне нравится город и зимой, и летом. Рекомендовал бы всем знакомым посетить его, если есть свободное время". Работу города отметил и Инфантино. "Мы знали, что Казань - спортивный город. Но еще это и очень футбольный город. Кроме того, здесь, в Татарстане, очень богатая культура и история, все это нужно показать миру", - заявил глава ФИФА. "Я посмотрел, как здесь живут люди. Это отличное место для всего мира и мира футбола. Всем обязательно нужно посетить этот город", - добавил он. Во втором полуфинале, который пройдет в четверг на сочинском стадионе "Фишт", сыграют сборные Германии и Мексики. Финал турнира и матч за третье место состоятся 2 июля.