Бернарду Силва: сборная Португалии гордится проделанной на Кубке конфедераций работой

Полузащитник португальцев рассказал, что его команда расстроена поражением от чилийцев, но постараются завершить турнир на мажорной ноте

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Португалии гордятся работой, которую они проделали во время выступления на Кубке конфедераций. Об этом журналистам после матча с чилийцами сообщил полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва.

Полуфинальный матч турнира между сборными Чили и Португалии состоялся в среду в Казани, основное и дополнительное время встречи завершились вничью - 0:0, а в серии пенальти победили чилийцы - 3:0. Голкипер Клаудио Браво отразил все три удара португальцев с 11-метровой отметки.

"Сегодня пенальти не забили те, кто успешно справлялся с этим на чемпионате Европы. Ни одна команда не может побеждать постоянно. В серии пенальти есть доля везения, кроме того, хорошо сыграл вратарь соперника Клаудио Браво. Мы расстроены поражением, но гордимся своей работой, мы проводим неплохой турнир и будем думать о следующей игре", - сказал футболист.

В матче за третье место 2 июля сборная Португалии сыграет с проигравшей командой во встрече сборных Германии и Мексики.