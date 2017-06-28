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29 июня, 02:37
Бернарду Силва: сборная Португалии гордится проделанной на Кубке конфедераций работой
Станислав Красильников/ТАСС
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Полузащитник португальцев рассказал, что его команда расстроена поражением от чилийцев, но постараются завершить турнир на мажорной ноте

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Португалии гордятся работой, которую они проделали во время выступления на Кубке конфедераций. Об этом журналистам после матча с чилийцами сообщил полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва.

Полуфинальный матч турнира между сборными Чили и Португалии состоялся в среду в Казани, основное и дополнительное время встречи завершились вничью - 0:0, а в серии пенальти победили чилийцы - 3:0. Голкипер Клаудио Браво отразил все три удара португальцев с 11-метровой отметки.

"Сегодня пенальти не забили те, кто успешно справлялся с этим на чемпионате Европы. Ни одна команда не может побеждать постоянно. В серии пенальти есть доля везения, кроме того, хорошо сыграл вратарь соперника Клаудио Браво. Мы расстроены поражением, но гордимся своей работой, мы проводим неплохой турнир и будем думать о следующей игре", - сказал футболист.

В матче за третье место 2 июля сборная Португалии сыграет с проигравшей командой во встрече сборных Германии и Мексики.

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