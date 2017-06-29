Босежур: португальцы сыграли пассивно в матче против команды Чили

Чилийский футболист считает, что он и его партнеры по команды больше хотели победить в этой встрече

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Португалии пассивно провели полуфинальный матч Кубка конфедераций против команды Чили. Такое мнение журналистам после встречи в Казани высказал игрок чилийцев Жан Босежур.

Основное и дополнительное время встречи завершились вничью - 0:0, а в серии пенальти победили чилийцы - 3:0.

"С первых минут на поле была одна команда, которая хотела победить, - это сборная Чили. Мы постоянно играли в атаку и пытались пробраться к чужим воротам. Португальцы только ждали наших ошибок. Игра получилась сложной, и я счастлив этой победе, она абсолютно заслуженна", - отметил он.

Финал турнира и матч за третье место состоятся 2 июля.