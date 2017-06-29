о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
29 июня, 02:12
Видаль: чилийцы заслуженно победили португальцев в полуфинале Кубка конфедераций
Станислав Красильников/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
25 июня, 18:00
Б
Чили
Австралия
25 июня, 18:00
Б
Германия
Камерун
28 июня, 21:00
Португалия
Чили
29 июня, 21:00
Германия
Мексика
расписание всех игр
Южноамериканская команда оказалась сильнее чемпионов Европы в серии послематчевых пенальти

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Победа сборной Чили по футболу над командой Португалии в полуфинале Кубка конфедераций стала заслуженной. Такое мнение журналистам высказал чилийский полузащитник Артуро Видаль.

В среду чилийцы на "Казань-Арене" обыграли португальцев в полуфинале Кубка конфедераций. В основное и дополнительное время соперники не выявили победителя (0:0), в серии 11-метровых ударов сильнее оказались южноамериканцы - 3:0.

"Счастливы, что вышли в финал, теперь нужно отдохнуть и готовиться к решающей встрече. Мы провели отличный матч против великолепного соперника, но оказались лучше. Эта игра была для нас как финальная, потому что нам противостоял чемпион Европы", - сказал Видаль.

"В серии пенальти думал только о том, чтобы забить, - продолжил футболист. - Мы заслужили эту победу. Причиной нашего успеха стала упорная работа и то, что мы сумели показать свою лучшую игру".

Во втором полуфинале, который пройдет в четверг в Сочи, встретятся команды Германии и Мексики. "Эта игра будет тяжелой, - считает Видаль. - Мексиканцы похожи на нас, они тоже прессингуют. У немцев очень техничная команда, трудно сказать, кто победит".

Финал и матч за третье место Кубка конфедераций состоятся 2 июля.

Смотрите также
Тренер сборной Чили по футболу будет рекомендовать всем знакомым посетить Казань
Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Чили, Браво: южноамериканцы пробились в финал Кубка конфедераций, победив португальцев
29 июня, 03:01
Бернарду Силва: сборная Португалии гордится проделанной на Кубке конфедераций работой
29 июня, 02:37
Фонте: вратарь Браво выручил чилийцев в матче с командой Португалии
29 июня, 02:04
Салах: победа чилийских футболистов над португальцами стала большим событием для страны
29 июня, 00:59
Сантуш: португальцы должны были сыграть в более атакующий футбол в матче с чилийцами
29 июня, 00:46
Тренер сборной Чили по футболу будет рекомендовать всем знакомым посетить Казань
29 июня, 00:42
Инфантино заявил, что не переживает за подготовку России к ЧМ-2018
29 июня, 00:40
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

В проекте использованы фотографии агентств:

AP (Lionel Cironneau, B.K.Bangash, Rob Griffith, Ina Fassbender/dpa, Mark J. Terrill, Paulo Duarte)

EPA (Sydney Mahlangu, Gavin Barker, Georgi Licovski, Peter Deconinck, Juan Carlos Cardenas, Rolf Vennenbernd)

REUTERS (Carlos Garcia Rawlins, Pedro Nunes, David Gray, Ivan Alvarado, Edgard Garrido)

Getty Images (Anthony Au-Yeung, Carlos Rodrigues, Matthias Hangst, Shaun Botterill/ALLSPORT, Lefty Shivambu/Gallo Images, Laurence Griffiths, Jasper Juinen, Pedro Fiúza/NurPhoto, Omar Vega/LatinContent, Alex Reyes/LatinContent, Alexander Hassenstein/Bongarts, Alexander Hassenstein/Bongarts, Matthias Hangst/Bongarts, Hagen Hopkins, Jean Catuffe, VI Images, Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket)

ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

Shutterstock.com (kateukraine, andriano.cz, Bojan Pavlukovic, esfera, stefano carniccio, Onur Buyuktezgel)