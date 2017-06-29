Видаль: чилийцы заслуженно победили португальцев в полуфинале Кубка конфедераций

Южноамериканская команда оказалась сильнее чемпионов Европы в серии послематчевых пенальти

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Победа сборной Чили по футболу над командой Португалии в полуфинале Кубка конфедераций стала заслуженной. Такое мнение журналистам высказал чилийский полузащитник Артуро Видаль.

В среду чилийцы на "Казань-Арене" обыграли португальцев в полуфинале Кубка конфедераций. В основное и дополнительное время соперники не выявили победителя (0:0), в серии 11-метровых ударов сильнее оказались южноамериканцы - 3:0.

"Счастливы, что вышли в финал, теперь нужно отдохнуть и готовиться к решающей встрече. Мы провели отличный матч против великолепного соперника, но оказались лучше. Эта игра была для нас как финальная, потому что нам противостоял чемпион Европы", - сказал Видаль.

"В серии пенальти думал только о том, чтобы забить, - продолжил футболист. - Мы заслужили эту победу. Причиной нашего успеха стала упорная работа и то, что мы сумели показать свою лучшую игру".

Во втором полуфинале, который пройдет в четверг в Сочи, встретятся команды Германии и Мексики. "Эта игра будет тяжелой, - считает Видаль. - Мексиканцы похожи на нас, они тоже прессингуют. У немцев очень техничная команда, трудно сказать, кто победит".

Финал и матч за третье место Кубка конфедераций состоятся 2 июля.