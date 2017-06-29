Основное и дополнительное время матча закончились со счетом 0:0, а в серии пенальти победили чилийцы - 3:0.

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Португалии должны были сыграть более активно в атаке в полуфинале Кубка конфедераций с командой Чили. Об этом сказал на пресс-конференции после встречи главный тренер португальцев Фернанду Сантуш.

Основное и дополнительное время матча закончились со счетом 0:0, а в серии пенальти победили чилийцы - 3:0.

"Чилийская сборная - очень хорошая команда, которая не дает много пространства, мы это увидели в игре с немцами (1:1), когда чилийцы доминировали. Мы хотели сократить опасность от их атаки и контратаковать, и пару раз нам это удавалось, были отрезки, когда мы играли лучше. Но после перерыва преимущество перешло к чилийцам, мы начали играть длинными передачами на двух игроков впереди. У нас были возможности атаковать больше и создавать моменты, но нам не хватало сил в середине поля", - сказал Сантуш.

"Не все наши передачи были хорошими, мы должны были действовать больше в атаку, быть более резкими", - добавил тренер.

В то же время специалист не согласился с тем, что лидер команды Криштиану Роналду сыграл непривычно глубоко для себя. "Роналду играл на обычной позиции, создавал очень много опасных моментов. Не понимаю, о чем вы говорите", - заявил он.

"Наша команда с самого начала играла хорошо, удалось удивить соперников контратаками. В первом тайме мы играли лучше, несмотря на то, что первый голевой момент остался за чилийцами. Во втором тайме было видно, что команды устали, хотя моменты все равно были", - добавил Сантуш.

Отличная пропаганда футбола

В серии пенальти португальцы не смогли пробить вратаря чилийцев Клаудио Браво - голкипер отразил удары Рикарду Куарежмы, Жоау Моутинью и Нани, а чилийцы свои попытки реализовали. "Конечно, вратарь у чилийцев был замечательный, но, к сожалению, сегодня не нашлось игроков, которые смогли бы ему забить. Выбор бьющих - наше решение, - сказал Сантуш. - Напомню, что эти игроки забивали в сериях пенальти на победном чемпионате Европы".

"Игра была замечательная, хорошая пропаганда футбола. Обе команды проявили желание победить, - заключил тренер.

Во втором полуфинале, который пройдет в четверг на сочинском стадионе "Фишт", сыграют сборные Германии и Мексики. Финал турнира и матч за третье место состоятся 2 июля.