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29 июня, 00:42
Тренер сборной Чили по футболу будет рекомендовать всем знакомым посетить Казань
Станислав Красильников/ТАСС
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В среду чилийцы на "Казань-Арене" обыграли португальцев в полуфинале Кубка конфедераций

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Казань - это прекрасный город в любое время года, который достоин того, чтобы его посетить. Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер сборной Чили по футболу Хуан Антонио Пицци.

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В среду чилийцы на "Казань-Арене" обыграли португальцев в полуфинале Кубка конфедераций. В основное и дополнительное время соперники не выявили победителя (0:0), в серии 11-метровых ударов сильнее оказались южноамериканцы - 3:0.

"Хочу отметить, что нас очень радушно приняли в Казани, с открытым сердцем. Я уже был здесь зимой, да, здесь могут быть снегопады, но мне нравится город и зимой, и летом. Рекомендовал бы всем знакомым посетить его, если есть свободное время", - сказал Пицци.

Полуфинал Португалия - Чили стал последней игрой на турнире, которую приняла Казань. Ранее здесь прошли три встречи группового этапа. В следующем году город примет матчи чемпионата мира.

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