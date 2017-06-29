Инфантино заявил, что не переживает за подготовку России к ЧМ-2018

Глава ФИФА заявил, что на Кубке конфедераций публика и атмосфера на стадионах - отличные

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Подготовка России к чемпионату мира по футболу 2018 года не вызывает беспокойства. Об этом журналистам заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино после полуфинального матча Кубка конфедераций в Казани.

"Россия готова ко всему, что хочет организовать. Это очень большая страна. Я не переживаю за подготовку к чемпионату мира", - сказал Инфантино.

В эти дни в России проходят матчи Кубка конфедераций - турнира, в котором участвуют победители континентальных первенств, представитель страны-организатора соревнований и чемпион мира. "На Кубке конфедерацией мы проверили несколько вещей. Если говорить в целом, то публика и атмосфера на стадионах - отличные, хорошо работают волонтеры", - отметил Инфантино.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Калининграде, Волгограде, Саранске и Сочи.