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29 июня, 00:40
Инфантино заявил, что не переживает за подготовку России к ЧМ-2018
Александр Демьянчук/ТАСС
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Глава ФИФА заявил, что на Кубке конфедераций публика и атмосфера на стадионах - отличные

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Подготовка России к чемпионату мира по футболу 2018 года не вызывает беспокойства. Об этом журналистам заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино после полуфинального матча Кубка конфедераций в Казани.

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"Россия готова ко всему, что хочет организовать. Это очень большая страна. Я не переживаю за подготовку к чемпионату мира", - сказал Инфантино.

В эти дни в России проходят матчи Кубка конфедераций - турнира, в котором участвуют победители континентальных первенств, представитель страны-организатора соревнований и чемпион мира. "На Кубке конфедерацией мы проверили несколько вещей. Если говорить в целом, то публика и атмосфера на стадионах - отличные, хорошо работают волонтеры", - отметил Инфантино.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Калининграде, Волгограде, Саранске и Сочи.

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