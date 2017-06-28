В основное и дополнительное время соперники не выявили победителя (0:0), в серии 11-метровых ударов сильнее оказались чилийцы - 3:0

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Чили в полуфинале Кубка конфедераций с командой Португалии сыграли сердцем и заслуженно добились победы. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер южноамериканцев Хуан Антонио Пицци.

В основное и дополнительное время соперники не выявили победителя (0:0), в серии 11-метровых ударов сильнее оказались чилийцы - 3:0. Встреча прошла в Казани.

"Мы заслужили победу, ведь у нас было много голевых моментов. Конечно, удача помогает, но это не все в футболе, мы много готовились к этой встрече", - сказал Пицци. "Мы сыграли сердцем, показали целеустремленность, были намерены выполнить план на игру", - также отметил тренер.

"Команда сыграла на самом высоком уровне, - продолжил тренер. - У нас было много моментов и в основное, и в дополнительное время, но забить нам не удалось. Игра была достаточно сбалансированная - никто из наших игроков не допускал ошибок, хоть начало матча и получилось сложным. Мы даже думали не производить замен, потому что иногда они ломают игру команды".

Браво готовился к серии пенальти

В серии пенальти вратарю чилийцев Клаудио Браво удалось отразить все три удара соперников, а его партнеры по команде свои попытки реализовали. "Серия пенальти - уникальная ситуация, но Клаудио знал, чего стоит ожидать - он очень тщательно анализировал своих оппонентов, был очень хорошо подготовлен, - рассказал Пицци.

Во втором полуфинале, который пройдет в четверг на сочинском стадионе "Фишт", сыграют сборные Германии и Мексики. "Честно говоря, мне все равно, против кого мы будем играть в финале. Мы готовы сражаться с любыми соперниками", - сказал Пицци.

"Я горжусь своими игроками, они всегда достойно представляли свою страну, осознавали ответственность перед болельщиками. Мы осчастливили нашу страну. Надеюсь, что и впредь будем добиваться успеха", - также отметил тренер.

Финал турнира и матч за третье место состоятся 2 июля.