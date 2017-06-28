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28 июня, 23:40
Сборная Чили обыграла португальцев и вышла в финал Кубка конфедераций
Станислав Красильников/ТАСС
20 фото
Станислав Красильников/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
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Южноамериканцы победили в серии пенальти со счетом 3:0

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Сборная Чили по футболу в серии пенальти одержала победу над командой Португалии в полуфинальном матче Кубка конфедераций, который проходит в России. В основное и дополнительное время соперники не выявили победителя (0:0), в серии 11-метровых ударов сильнее оказались южноамериканцы - 3:0.

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На встрече, прошедшей в Казани, присутствовало 40 855 зрителей. Обе команды в этом году дебютировали на Кубке конфедераций. До этого они встречались три раза, в двух матчах победу праздновали португальцы, одна игра завершилась вничью.

Впервые в матче Кубка конфедераций была использована четвертая замена. На 116-й минуте в составе сборной Португалии Желсон Мартинш вышел вместо Андре Гомеша. Четвертую замену разрешено проводить в дополнительное время плей-офф турнира. Она впервые была использована в официальном матче на уровне национальных сборных. 

В финале чилийцы встретятся с победителем другого полуфинала, в котором в четверг сыграют сборные Германии и Мексики. Матч пройдет в Сочи на стадионе "Фишт".

Встреча за третье место и финал Кубка конфедераций пройдут 2 июля в Москве и Санкт-Петербурге соответственно. 

Подвиг вратаря Клаудио Браво

В серии послематчевых пенальти вратарь чилийской сборной Клаудио Браво отразил три удара из трех. Он и был признан лучшим игроком матча.

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В финале Кубка европейских чемпионов 1986 года, в котором встречались румынская "Стяуа" и испанская "Барселона", вратарь "Стяуа" Хельмут Дудакам сумел отразить четыре удара, румынская команда победила со счетом 2:0. 

В четвертьфинале чемпионата мира 2006 года между командами Англии и Португалии вратарь португальцев Рикарду отбил три удара с 11-метровой отметки, однако англичане сумели один раз забить. 

В 2002 году испанские футболисты в 1/8 финала мирового первенства встречались с ирландцами, голкипер сборной Испании Икер Касильяс отразил два удара в серии пенальти и один раз спас свою команду от гола с 11-метровой отметки по ходу матча.

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