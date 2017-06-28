Южноамериканцы победили в серии пенальти со счетом 3:0

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Сборная Чили по футболу в серии пенальти одержала победу над командой Португалии в полуфинальном матче Кубка конфедераций, который проходит в России. В основное и дополнительное время соперники не выявили победителя (0:0), в серии 11-метровых ударов сильнее оказались южноамериканцы - 3:0.

На встрече, прошедшей в Казани, присутствовало 40 855 зрителей. Обе команды в этом году дебютировали на Кубке конфедераций. До этого они встречались три раза, в двух матчах победу праздновали португальцы, одна игра завершилась вничью.

Впервые в матче Кубка конфедераций была использована четвертая замена. На 116-й минуте в составе сборной Португалии Желсон Мартинш вышел вместо Андре Гомеша. Четвертую замену разрешено проводить в дополнительное время плей-офф турнира. Она впервые была использована в официальном матче на уровне национальных сборных.

В финале чилийцы встретятся с победителем другого полуфинала, в котором в четверг сыграют сборные Германии и Мексики. Матч пройдет в Сочи на стадионе "Фишт".

Встреча за третье место и финал Кубка конфедераций пройдут 2 июля в Москве и Санкт-Петербурге соответственно.

Подвиг вратаря Клаудио Браво

В серии послематчевых пенальти вратарь чилийской сборной Клаудио Браво отразил три удара из трех. Он и был признан лучшим игроком матча.