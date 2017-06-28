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28 июня, 20:59
Народные гулянья: болельщики водили хороводы перед матчем Чили - Португалия в Казани
Егор Алеев/ТАСС
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Специально для гостей Кубка конфедераций на центральной пешеходной улице Казани Баумана устроили фестиваль уличного перфоманса

КАЗАНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Болельщики из Чили и Португалии в очередной раз приехали в Казань поддержать свои футбольные сборные в полуфинальном матче Кубка конфедераций. Город встретил их солнечной погодой, татарскими танцами и хороводами.

Встреча начнется в среду в 21:00 мск стадионе "Казань-Арена".

За несколько часов до игры чилийцы в футболках своей национальной команды и в перьях прогулялись по центральным улицам города, привлекая к себе внимание окружающих. Чилийцы пели русскую "Катюшу", а жители города фотографировались с ними и разучивали кричалки "чи-чи, ли- ли, viva Чили".

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Фестиваль на улице Баумана

Специально для гостей Кубка конфедераций на центральной пешеходной улице Казани Баумана устроили фестиваль уличного перфоманса. В течение нескольких часов на импровизированной сцене исполнялись татарские песни и танцы. Вокруг сцены собралось около сотни желающих послушать народное творчество. Среди них оказались и чилийцы, которые с удовольствием пустились в пляс и водили хоровод вместе со звездами татарской эстрады.

"Все очень нравится. Посмотрите, здесь танцуют и поют, люди одеты в татарские костюмы, все очень ярко, особенно понравились местные девушки", - поделился своими впечатлениями о происходящем в беседе с корреспондентом ТАСС журналист из Чили Леонель Кастилио.

Также иностранцы с интересом фотографировались с совой на улице Баумана, гладили на удачу памятник казанскому коту. Любому желающему за 150 рублей местные художники могли нарисовать флаги Чили и Португалии. На всей улице Баумана царила атмосфера спортивного праздника, особенно много было здесь чилийских фанатов. По данным Минсвязи Татарстана, болельщики из Чили оформили в Казани более трех тысяч паспортов болельщиков (FAN ID), из Мексики - 1652, из Португалии - 400.

Прогнозы болельщиков

Немногочисленные поклонники португальской команды, приехавшие в Казань, были уверены в победе своих любимцев. Многие прибыли на матч специально, чтобы увидеть вживую звезду мирового футбола - капитана сборной Криштиану Роналду.

"Мы приехали из Египта, болеем за Португалию, потому что за нее играет наш любимый и лучший в мире футболист Криштиану Роналду. Считаем, что Португалия выиграет не только на этом матче, но и станет победителем турнира", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС болельщик по имени Юсуф.

С не меньшей уверенностью о победе своей сборной говорили и болельщики из Чили. "Сегодня выиграет сборная Чили, скорее всего с наибольшим количеством голов и с легкостью", - считает журналист из Чили Леонель Кастилио.

Что же касается официальных данных, сборные Португалии и Чили являются дебютантами Кубка конфедераций и в истории этого турнира еще не проигрывали. Кроме того, предстоящая игра станет первой официальной для двух сборных.

В ожидании полуфинала

Ближе к началу матча танцы и гулянья с улиц города переместились к стадиону "Казань-Арена". Но и здесь расстановка сил не поменялась - повсюду были чилийские фанаты, которые продолжили свое красочное шоу. Болельщиков из Португалии по-прежнему практически не наблюдалось - в основном это были российские поклонники футбола в майках с фамилией Криштиану Роналду.

Сегодняшний матч также планируют посетить официальные лица - глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, генеральный секретарь организации Фатма Самура, вице-премьер РФ Виталий Мутко, а также бывшие футболисты Алексей Смертин, португалец Манише и американка Карина Леблан.

Португальская команда провела в столице Татарстана стартовый матч турнира - против мексиканцев (2:2), а чилийцы здесь разошлись миром с футболистами из Германии (1:1). Сборная Португалии сегодня даже успела поблагодарить на русском языке Казань за поддержку и теплый прием - сообщение было опубликовано в официальном аккаунте португальской команды в Twitter.

Сегодня стадион "Казань-Арена" примет заключительный матч в рамках Кубка конфедераций. Встреча между сборными Португалии и Чили начнется в 21:00 мск. Матч за третье место и финал Кубка конфедераций пройдут 2 июля в Москве и Санкт-Петербурге соответственно.

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