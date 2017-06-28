КАЗАНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду и полузащитник команды Чили Артуро Видаль выйдут в стартовых составах на полуфинальный матч Кубка конфедераций. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола.
Матч Португалия - Чили пройдет в среду в Казани, начало - в 21:00 мск.
Полностью состав португальцев выглядит следующим образом: Руй Патрисиу, Бруну Алвеш, Жозе Фонте, Роналду [капитан команды], Андре Силва, Бернарду Силва, Вильям Карвалью, Андре Гомеш, Элизеу, Седрик Соареш, Адриен Силва.
У чилийцев с первых минут на поле выйдут Клаудио Браво (капитан команды), Маурисио Исла, Алексис Санчес, Видаль, Пабло Эрнандес, Эдуардо Варгас, Жан Босежур, Гари Медель, Гонсало Хара, Чарлес Арангис, Марсело Диас.
Финал Кубка конфедераций пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.