Встреча в Казани начнется в 21:00 мск

КАЗАНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду и полузащитник команды Чили Артуро Видаль выйдут в стартовых составах на полуфинальный матч Кубка конфедераций. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола.