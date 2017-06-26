Сезон "Поющих мостов"

Неделя музыки Василия Соловьева-Седого в рамках проекта "Поющие мосты" будет проходить с 30 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Организаторы шоу "Поющие мосты", которое сопровождает в Санкт-Петербурге разводку мостов в белые ночи, подготовили программу, посвященную творчеству Василия Соловьева-Седого. В начале июля на берегах Невы будет звучать подборка из произведений композитора, а финал Кубка конфедераций по футболу будет отмечен "Вечерней песней" ("Слушай, Ленинград"), которая стала основой для гимна команды "Зенит" и считается одним из символов города.

"Во время проведения Кубка конфедераций для всех гостей Санкт-Петербурга мы подготовили специальную программу в рамках шоу "Поющие мосты". В дни проведения финального матча и закрытия чемпионата зрители смогут наблюдать разведение Дворцового моста под музыку культового советского композитора Василия Соловьева-Седого, - сказал в среду на пресс-конференции председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга Сергей Серезлеев.

Как отметил он, "символично, что в эти дни над Невой прозвучит музыка "Гимна болельщиков "Зенита".