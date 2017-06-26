Сезон "Поющих мостов"

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28 июня, 19:23
Мосты в Петербурге в честь финала Кубка конфедераций разведут под гимн "Зенита"
Ладислав Карпов/ТАСС
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Неделя музыки Василия Соловьева-Седого в рамках проекта "Поющие мосты" будет проходить с 30 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Организаторы шоу "Поющие мосты", которое сопровождает в Санкт-Петербурге разводку мостов в белые ночи, подготовили программу, посвященную творчеству Василия Соловьева-Седого. В начале июля на берегах Невы будет звучать подборка из произведений композитора, а финал Кубка конфедераций по футболу будет отмечен "Вечерней песней" ("Слушай, Ленинград"), которая стала основой для гимна команды "Зенит" и считается одним из символов города.

"Во время проведения Кубка конфедераций для всех гостей Санкт-Петербурга мы подготовили специальную программу в рамках шоу "Поющие мосты". В дни проведения финального матча и закрытия чемпионата зрители смогут наблюдать разведение Дворцового моста под музыку культового советского композитора Василия Соловьева-Седого, - сказал в среду на пресс-конференции председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга Сергей Серезлеев.

Как отметил он, "символично, что в эти дни над Невой прозвучит музыка "Гимна болельщиков "Зенита".

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Неделя музыки Василия Соловьева-Седого в рамках проекта "Поющие мосты" будет проходить с 30 июня. Как отметил на пресс-конференции в петербургском пресс-центре Кубка конфедераций внук композитора, эта программа будет частью мероприятий, приуроченных к 110-летию со дня рождения Василия Соловьева-Седого.

"Для меня это очень важный проект. Самое главное - это память о композиторе, его творчестве", - сказал Василий Соловьев-Седой [младший]. Он отметил, что очень доволен тем, что одна из известнейших мелодий стала гимном петербургского футбольного клуба и звучит в случае победы "Зенита" на крупных футбольных турнирах.

Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

Сезон "Поющих мостов"

Сезон звукового шоу "Поющие мосты" в Санкт-Петербурге в этом году начался 25 мая и продлится до 3 сентября. В первом сезоне шоу посетили более 2 млн человек, по итогам 2016 года проект вошел в Топ-10 самых значимых городских событийных мероприятий, заняв седьмое место и став новой визитной карточкой Санкт-Петербурга.

Как отметил Сергей Серезлеев, когда задумывался проект, ставилась цель представить горожанам и туристам творчество петербургских композиторов. В прошлом году была программа, посвященная композитору Андрею Петрову, в этом году на мостах звучали композиции по мотивам произведений Олега Каравайчука. Этим летом в рамках шоу готовится также специальная программа ко Дню Военно-Морского Флота.

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