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28 июня, 17:12
Йоахим Лев подарил мэру Сочи футболку с автографами игроков сборной Германии
Артем Коротаев/ТАСС
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По словам Анатолия Пахомова, футболка станет экспонатом Музея спортивной славы Сочи

СОЧИ, 28 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подарил мэру Сочи Анатолию Пахомову футболку с автографами игроков на встрече представителей национальной команды и Немецкого футбольного союза с властями российского курорта. Об этом сообщили в среду в пресс- службе администрации Сочи.

Сборная Германии в четверг встретится в полуфинале Кубка конфедераций с командой Мексики. Матч пройдет в Сочи на стадионе "Фишт".

По словам Пахомова, футболка станет экспонатом Музея спортивной славы Сочи. "Это будет один из главных экспонатов [музея], его смогут увидеть все жители и гости города-курорта", - цитирует мэра пресс-служба.

Также сообщается, что главный тренер и спортивные функционеры Германии выразили мэру свое восхищение от пребывания в Сочи. По словам Йоахима Лева, курорт оказался "выше всяческих похвал".

Кубок конфедераций проходит в России с 17 июня по 2 июля. Команды, вышедшие в финал, сыграют в Санкт-Петербурге 2 июля.

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