Самура: Кубок конфедераций организован отлично, а ЧМ-2018 пройдет еще лучше

Генсек ФИФА отметила, что организация Кубка конфедераций отвечает всем ожиданиям

КАЗАНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Организация Кубка конфедераций по футболу находится на высочайшем уровне, а чемпионат мира 2018 года пройдет еще лучше. Уверенность в этом журналистам высказала генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура.

Кубок конфедераций стартовал 17 июня, а завершится 2 июля. Матчи турнира проводятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

"Здорово быть в Казани во время турнира, который привлекает внимание многих людей. Все проходит хорошо, организация отвечает всем ожиданиям. Уверена, что чемпионат мира пройдет еще лучше", - сказала Самура.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.