о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
28 июня, 13:14
Самура: Кубок конфедераций организован отлично, а ЧМ-2018 пройдет еще лучше
EPA/ENNIO LEANZA
идет сейчас
Ближайшие матчи
25 июня, 18:00
Б
Чили
Австралия
25 июня, 18:00
Б
Германия
Камерун
28 июня, 21:00
Португалия
Чили
29 июня, 21:00
Германия
Мексика
расписание всех игр
Генсек ФИФА отметила, что организация Кубка конфедераций отвечает всем ожиданиям

КАЗАНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Организация Кубка конфедераций по футболу находится на высочайшем уровне, а чемпионат мира 2018 года пройдет еще лучше. Уверенность в этом журналистам высказала генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура.

Кубок конфедераций стартовал 17 июня, а завершится 2 июля. Матчи турнира проводятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

"Здорово быть в Казани во время турнира, который привлекает внимание многих людей. Все проходит хорошо, организация отвечает всем ожиданиям. Уверена, что чемпионат мира пройдет еще лучше", - сказала Самура.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Эрнандес: мексиканцы хотят быть лучше и добиться победы в полуфинале Кубка конфедераций
28 июня, 12:45
Тренер мексиканцев: сборная Германии по футболу может быть примером для всех команд в мире
28 июня, 12:43
Сборные Португалии и Чили разыграют первую путевку в финал Кубка конфедераций
28 июня, 00:05
Аргентинец Питана рассудит сборные Германии и Мексики в полуфинале Кубка конфедераций
27 июня, 21:14
Силва: португальцы впишут новую главу в своей истории в полуфинале Кубка конфедераций
27 июня, 18:18
Сантуш: игру чилийцев в полуфинале Кубка конфедераций очень сложно предсказать
27 июня, 17:39
Мутко проведет встречу с Лебедевым по поводу высказываний депутата о Жиркове
27 июня, 16:57
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

В проекте использованы фотографии агентств:

AP (Lionel Cironneau, B.K.Bangash, Rob Griffith, Ina Fassbender/dpa, Mark J. Terrill, Paulo Duarte)

EPA (Sydney Mahlangu, Gavin Barker, Georgi Licovski, Peter Deconinck, Juan Carlos Cardenas, Rolf Vennenbernd)

REUTERS (Carlos Garcia Rawlins, Pedro Nunes, David Gray, Ivan Alvarado, Edgard Garrido)

Getty Images (Anthony Au-Yeung, Carlos Rodrigues, Matthias Hangst, Shaun Botterill/ALLSPORT, Lefty Shivambu/Gallo Images, Laurence Griffiths, Jasper Juinen, Pedro Fiúza/NurPhoto, Omar Vega/LatinContent, Alex Reyes/LatinContent, Alexander Hassenstein/Bongarts, Alexander Hassenstein/Bongarts, Matthias Hangst/Bongarts, Hagen Hopkins, Jean Catuffe, VI Images, Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket)

ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

Shutterstock.com (kateukraine, andriano.cz, Bojan Pavlukovic, esfera, stefano carniccio, Onur Buyuktezgel)