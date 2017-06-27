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28 июня, 12:43
Тренер мексиканцев: сборная Германии по футболу может быть примером для всех команд в мире
Артем Коротаев/ТАСС
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Полуфинальный матч Кубка конфедераций между сборными Германии и Мексики пройдет 29 июня в Сочи, начало - 21:00 мск

СОЧИ, 28 июня. /ТАСС/. Сборная Германии по футболу может служить примером для всех сборных команд в мире. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио.

Полуфинальный матч Кубка конфедераций между сборными Германии и Мексики пройдет 29 июня в Сочи, начало - 21:00 мск.

"Мы будем играть с командой, которая может стать примером для подражания для всех команд в мире. Есть также команды Аргентины и Бразилии, которые могут сравниться со сборной Германии, но с некоторыми оговорками. Все могут подражать и учиться у таких команд, как сборная Германии, и мы в этом плане не исключение", - сказал Осорио.

"Я бы не согласился с общим мнением, что сборная Германии очень молодая команда. У них всего несколько игроков, которым по 20 лет, все остальные старше, пусть и их возраст не превышает 25 лет. Это очень квалифицированные игроки, которые играют в очень сильных чемпионатах и проводят очень много игр в сезоне", - отметил он.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. Турнир завершится 2 июля.

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