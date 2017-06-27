Эрнандес: мексиканцы хотят быть лучше и добиться победы в полуфинале Кубка конфедераций

СОЧИ, 28 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики по футболу постарается быть лучше сборной Германии и хочет победить в полуфинальном матче Кубка конфедераций. Об этом журналистам рассказал нападающий мексиканской команды Хавьер Эрнандес.
Полуфинальный матч Кубка конфедераций между сборными Германии и Мексики пройдет 29 июня в Сочи, начало - 21:00 мск..
"Я играл два года в Германии, но помимо этого у нас есть тренер, который будет смотреть на слабые стороны соперника и думать, как мы можем доставить им проблемы. Сборная Германии очень квалифицированная команда, там собраны 23 сильных игрока. Мы постараемся быть лучше и выиграть этот матч", - сказал Эрнандес.
"Одно из наших лучших качеств - командная игра. Любой игрок, который выходит на поле в составе нашей команды будет выкладываться на поле. Германия - чемпион мира, мы очень рады, что сможем сыграть против такой квалифицированной команды", - отметил он.
Тренер сборной Мексики придает уверенности игрокам своей команды, считает Эрнандес. "Никто в мире не хочет сидеть на скамейке запасных. Я буду стараться показать свои лучшие качества в этом матче, тренер дает нам уверенность в себе и мы благодарны ему за это. Предыдущие два матча я играл слева в атаке, потом в центре, это не имеет большого значения. Вся Мексика будет нас поддерживать и мы будем играть за болельщиков и нашего тренера", - добавил мексиканский нападающий.
Эрнандес отметил, что ему и его команде важно выиграть Кубок конфедераций. "Я имею опыт выступления на самых крупных турнирах, тренер говорит, что я должен правильно использовать свой опыт. У нас хорошая команда, в которой есть сплав молодости и опыта. Для меня Кубок конфедераций значит многое. Мы здесь, мы боролись, чтобы попасть сюда и хотим дальше биться здесь, чтобы завоевать титул", - подчеркнул он.
Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. Турнир завершится 2 июля.