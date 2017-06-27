Эрнандес: мексиканцы хотят быть лучше и добиться победы в полуфинале Кубка конфедераций

Полуфинальный матч Кубка конфедераций между сборными Германии и Мексики пройдет 29 июня в Сочи, начало - 21:00 мск

СОЧИ, 28 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики по футболу постарается быть лучше сборной Германии и хочет победить в полуфинальном матче Кубка конфедераций. Об этом журналистам рассказал нападающий мексиканской команды Хавьер Эрнандес.

Полуфинальный матч Кубка конфедераций между сборными Германии и Мексики пройдет 29 июня в Сочи, начало - 21:00 мск..

"Я играл два года в Германии, но помимо этого у нас есть тренер, который будет смотреть на слабые стороны соперника и думать, как мы можем доставить им проблемы. Сборная Германии очень квалифицированная команда, там собраны 23 сильных игрока. Мы постараемся быть лучше и выиграть этот матч", - сказал Эрнандес.