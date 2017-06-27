Аргентинец Питана рассудит сборные Германии и Мексики в полуфинале Кубка конфедераций

Полуфинальный матч Германия - Мексика пройдет в Сочи 29 июня, начало - в 21:00 мск

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Аргентинская бригада арбитров во главе с Нестором Питаной обслужит матч 1/2 финала Кубка конфедераций, который проходит в России, между сборными Германии и Мексики. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола.

Его ассистентами будут Эрнан Майдана и Хуан Пабло Белатти, резервным судьей - Джанлука Рокки, видеоассистентами - бразилец Сандро Риччи и итальянец Элентио Ди Либераторе, помощником видеоассистента - португалец Артур Диаш.

Матч Германия - Мексика пройдет в Сочи 29 июня, начало - в 21:00 мск. В другом полуфинале, который состоится днем ранее в Казани, встретятся команды Португалии и Чили. Матч за третье место и финал Кубка конфедераций пройдут 2 июля в Москве и Санкт-Петербурге соответственно.