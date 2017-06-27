Станция контроля за атмосферой работает на стадионе "Спартак" во время Кубка конфедераций

Основу этой системы составляет сеть из 50 автоматических станций мониторинга, которые в режиме реального времени измеряют содержание в атмосферном воздухе 25 загрязняющих веществ.

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Станция контроля за загрязнением атмосферы работает на московском стадионе "Спартак" во время проведения там матчей Кубка конфедераций. Как сообщил во вторник журналистам руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, за время наблюдения концентрации вредных веществ зафиксировано не было.

"Дополнительно на время проведения Кубка конфедераций на территории стадиона "Спартак" функционирует автоматическая станция контроля загрязнения атмосферы", - сказал он. За период работы максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ не превысили установленные допустимые нормативы.

По словам Кульбачевского, в Москве функционирует "современная, на уровне европейских городов и мировых мегаполисов, система экологического мониторинга атмосферного воздуха". Основу этой системы составляет сеть из 50 автоматических станций мониторинга, которые круглосуточно в режиме реального времени измеряют содержание в атмосферном воздухе 25 загрязняющих веществ.

Стартовавший 17 июня Кубок конфедераций по футболу проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Турнир завершится 2 июля.