о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
27 июня, 13:16
Комитет по инвестициям Петербурга: вся инфраструктура будет востребована и после ЧМ-2018
Петр Ковалев/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
25 июня, 18:00
Б
Чили
Австралия
25 июня, 18:00
Б
Германия
Камерун
28 июня, 21:00
Португалия
Чили
29 июня, 21:00
Германия
Мексика
расписание всех игр
В Санкт-Петербурге прошли три матча группового этапа Кубка конфедераций, 2 июля город примет финал турнира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Вся футбольная инфраструктура Санкт-Петербурга, построенная к чемпионату мира 2018 года, будет востребована после турнира. Такое мнение на брифинге в пресс-центре для неаккредитованных журналистов высказал заместитель председателя комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Дмитрий Синкин.

Смотрите также
Комиссия СФ: Петербург ожидает до 8 млн гостей в год проведения ЧМ по футболу

"С самого начала ставилась задача, чтобы объекты после проведения крупных соревнований нашли свое применение в текущей ежедневной жизни города. Подобных негативных примеров, как это было в Бразилии после чемпионата мира, нам удастся избежать", - сказал Синкин.

По его словам, Санкт-Петербург стал одним из первых городов, применившим государственно-частное партнерство как механизм привлечения инвесторов для реализации государственных задач. "По сути, тем самым город снимает с себя задачу финансировать в текущее время крупные проекты, и объекты, созданные в рамках этих контрактов, остаются на балансе и в собственности города. По такому механизму реализуются проекты по спортплощадкам "Зенита" - стадион "Смена" и вся сопутствующая инфраструктура на улице Верности", - отметил он.

"Мы сразу понимаем, кто будет заниматься этим объектом в следующие 30 лет, на весь срок концессионного соглашения. Мы понимаем, что "Зенит" - это надежный инвестор, который также задумывается о создании качественного объекта, способного приносить пользу", - добавил Синкин.

В Санкт-Петербурге прошли три матча группового этапа Кубка конфедераций, 2 июля город примет финал турнира.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Мустафи: сборная Мексики по футболу сильна своей командой игрой
27 июня, 13:20
Пицци: сборная Чили по футболу не будет перестраивать игру под Роналду
27 июня, 13:18
Клозе пока не думает о начале карьеры главного тренера
27 июня, 13:11
Немецкие футболисты рады, что проведут полуфинальный матч Кубка конфедераций в Сочи
27 июня, 13:07
Чилийские футболисты Медель и Браво готовы сыграть в полуфинале с португальцами
27 июня, 12:48
Иранец Фагани обслужит полуфинал Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили
27 июня, 11:35
Комиссия Совета Федерации: Россия заранее будет готова к проведению ЧМ-2018
27 июня, 10:47
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

В проекте использованы фотографии агентств:

AP (Lionel Cironneau, B.K.Bangash, Rob Griffith, Ina Fassbender/dpa, Mark J. Terrill, Paulo Duarte)

EPA (Sydney Mahlangu, Gavin Barker, Georgi Licovski, Peter Deconinck, Juan Carlos Cardenas, Rolf Vennenbernd)

REUTERS (Carlos Garcia Rawlins, Pedro Nunes, David Gray, Ivan Alvarado, Edgard Garrido)

Getty Images (Anthony Au-Yeung, Carlos Rodrigues, Matthias Hangst, Shaun Botterill/ALLSPORT, Lefty Shivambu/Gallo Images, Laurence Griffiths, Jasper Juinen, Pedro Fiúza/NurPhoto, Omar Vega/LatinContent, Alex Reyes/LatinContent, Alexander Hassenstein/Bongarts, Alexander Hassenstein/Bongarts, Matthias Hangst/Bongarts, Hagen Hopkins, Jean Catuffe, VI Images, Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket)

ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

Shutterstock.com (kateukraine, andriano.cz, Bojan Pavlukovic, esfera, stefano carniccio, Onur Buyuktezgel)