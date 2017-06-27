Комитет по инвестициям Петербурга: вся инфраструктура будет востребована и после ЧМ-2018

В Санкт-Петербурге прошли три матча группового этапа Кубка конфедераций, 2 июля город примет финал турнира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Вся футбольная инфраструктура Санкт-Петербурга, построенная к чемпионату мира 2018 года, будет востребована после турнира. Такое мнение на брифинге в пресс-центре для неаккредитованных журналистов высказал заместитель председателя комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Дмитрий Синкин.

"С самого начала ставилась задача, чтобы объекты после проведения крупных соревнований нашли свое применение в текущей ежедневной жизни города. Подобных негативных примеров, как это было в Бразилии после чемпионата мира, нам удастся избежать", - сказал Синкин.

По его словам, Санкт-Петербург стал одним из первых городов, применившим государственно-частное партнерство как механизм привлечения инвесторов для реализации государственных задач. "По сути, тем самым город снимает с себя задачу финансировать в текущее время крупные проекты, и объекты, созданные в рамках этих контрактов, остаются на балансе и в собственности города. По такому механизму реализуются проекты по спортплощадкам "Зенита" - стадион "Смена" и вся сопутствующая инфраструктура на улице Верности", - отметил он.

"Мы сразу понимаем, кто будет заниматься этим объектом в следующие 30 лет, на весь срок концессионного соглашения. Мы понимаем, что "Зенит" - это надежный инвестор, который также задумывается о создании качественного объекта, способного приносить пользу", - добавил Синкин.

В Санкт-Петербурге прошли три матча группового этапа Кубка конфедераций, 2 июля город примет финал турнира.