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27 июня, 12:48
Чилийские футболисты Медель и Браво готовы сыграть в полуфинале с португальцами
Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Браво, восстанавливавшийся от травмы, пропустил первые две встречи на турнире и сыграл в третьей, Медель из-за повреждения был заменен во второй игре с немцами

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Чили по футболу Гари Медель и вратарь команды Клаудио Браво смогут принять участие в полуфинальном матче Кубка конфедераций против португальцев. Об этом сообщил на пресс-конференции накануне встречи главный тренер чилийцев Хуан Антонио Пицци.

Браво, восстанавливавшийся от травмы, пропустил первые две встречи на турнире и сыграл в третьей, Медель из-за повреждения был заменен во второй игре с немцами.

"Нам повезло - все 23 игрока готовы к матчу", - ответил Пицци на вопрос о готовности Меделя и Браво.

Полуфинальная встреча Кубка конфедераций пройдет на "Казань-Арене" в среду, начало - в 21:00 мск.

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