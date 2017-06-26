Маленькая Роналду

Несмотря на дождливую погоду, поздний приезд, а также то, что сборные уже приезжали в столицу Татарстана в рамках турнира, желающих встретить команды оказалось достаточно

Португальская команда заселилась в ту же гостиницу, что и перед первым матчем на турнире с командой Мексики 18 июня. Болельщики и журналисты начали стягиваться к гостинице к 17:30 мск, а команду ждали не позднее 19:00. Визуально футболистов встречали порядка 50 человек. Несколько болельщиков дожидаться любимцев не стали, напуганные ливнем, который, впрочем, быстро прошел. Собравшиеся коротали время за общением об уже добытых ранее трофеях.

КАЗАНЬ, 26 июня. /ТАСС/. Сборные Португалии и Чили по футболу прибыли в Казань, где в среду встретятся в полуфинале Кубка конфедераций. Несмотря на дождливую погоду, поздний приезд и то, что команды уже приезжали в столицу Татарстана в рамках турнира, желающих встретить команды оказалось достаточно.

"На самом деле, у меня уже есть автограф Криштиану Роналду и Пепе, причем они расписались в моем паспорте, - заинтриговал молодой человек по имени Марсель. - В прошлый раз проходил мимо гостиницы совершенно случайно, другого не нашел, а вот сейчас хочу достать подпись Криштиану на майке сборной Португалии для брата. Да, знаю, что паспорт в таком виде недействителен, но мне как раз на днях исполнилось 20 лет, так что скоро пойду получать новый, а старый оставлю себе".

"А я готовилась к приезду португальцев в город очень давно, - включилась в разговор очаровательная девушка Екатерина. - Я вообще люблю все, что связано с Португалией и ее сборной, была в этой стране неоднократно, немного знаю язык". Группа из шести японцев ждала Роналду с майками "Реала" и английского "Манчестер Юнайтед", в котором нападающий выступал до перехода в "королевский" клуб.

Встречали команду и люди, в которых с первого взгляда не признаешь футбольных болельщиков. "Я шла с работы, увидела людей и поинтересовалась, что происходит, - рассказала 54-летняя Марина. - Тут же позвонила мужу, который любит футбол, он попросил передать привет Криштиану. Вот решила взять у него автограф, я и сама стараюсь поддерживать интерес к увлечению мужа футболом".

Маленькая Роналду

В понедельник у отеля не оказалось строителя из Перми Максута, который неизменно встречал все прибывающие команды во время группового этапа зажигательными кричалками собственного содержания и заводившего тем самым остальных. Зато особое внимание собравшихся привлек журналист одного известного российского спортивного портала Максим, который вне турнира работает из Ростова-на-Дону. Максим, одетый в майку португальской сборной, не стал скрывать своей привязанности к национальной команде этой страны и мадридскому "Реалу", за который выступают Роналду и защитник Пепе. В итоге он стал героем сюжетов двух португальский съемочных групп и одной японской.

Команда прибыла в гостиницу в 18:55, чем порадовала собравшихся, все хотели поспеть к другой гостинице, чтобы встретить сборную Чили. Однако никто из португальских игроков в итоге не остановился, несмотря на просьбы. "Когда команды приезжают после перелетов, то никто не останавливается, все уставшие. Тем более сейчас речь идет уже о полуфинале, так что, возможно, общение решили немного сократить, чтобы сконцентрироваться на предстоящем матче", - резонно заметил молодой болельщик, приехавший за автографом Роналду вместе с женой.