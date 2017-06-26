Маленькая Роналду

КАЗАНЬ, 26 июня. /ТАСС/. Сборные Португалии и Чили по футболу прибыли в Казань, где в среду встретятся в полуфинале Кубка конфедераций. Несмотря на дождливую погоду, поздний приезд и то, что команды уже приезжали в столицу Татарстана в рамках турнира, желающих встретить команды оказалось достаточно.
Португальская команда заселилась в ту же гостиницу, что и перед первым матчем на турнире с командой Мексики 18 июня. Болельщики и журналисты начали стягиваться к гостинице к 17:30 мск, а команду ждали не позднее 19:00. Визуально футболистов встречали порядка 50 человек. Несколько болельщиков дожидаться любимцев не стали, напуганные ливнем, который, впрочем, быстро прошел. Собравшиеся коротали время за общением об уже добытых ранее трофеях.
Максим Молоков - мой герой. pic.twitter.com/phDzmIssJq— Антон Рассказов (@RougeTerreur) 26 июня 2017 г.
"На самом деле, у меня уже есть автограф Криштиану Роналду и Пепе, причем они расписались в моем паспорте, - заинтриговал молодой человек по имени Марсель. - В прошлый раз проходил мимо гостиницы совершенно случайно, другого не нашел, а вот сейчас хочу достать подпись Криштиану на майке сборной Португалии для брата. Да, знаю, что паспорт в таком виде недействителен, но мне как раз на днях исполнилось 20 лет, так что скоро пойду получать новый, а старый оставлю себе".
"А я готовилась к приезду португальцев в город очень давно, - включилась в разговор очаровательная девушка Екатерина. - Я вообще люблю все, что связано с Португалией и ее сборной, была в этой стране неоднократно, немного знаю язык". Группа из шести японцев ждала Роналду с майками "Реала" и английского "Манчестер Юнайтед", в котором нападающий выступал до перехода в "королевский" клуб.
Встречали команду и люди, в которых с первого взгляда не признаешь футбольных болельщиков. "Я шла с работы, увидела людей и поинтересовалась, что происходит, - рассказала 54-летняя Марина. - Тут же позвонила мужу, который любит футбол, он попросил передать привет Криштиану. Вот решила взять у него автограф, я и сама стараюсь поддерживать интерес к увлечению мужа футболом".
В понедельник у отеля не оказалось строителя из Перми Максута, который неизменно встречал все прибывающие команды во время группового этапа зажигательными кричалками собственного содержания и заводившего тем самым остальных. Зато особое внимание собравшихся привлек журналист одного известного российского спортивного портала Максим, который вне турнира работает из Ростова-на-Дону. Максим, одетый в майку португальской сборной, не стал скрывать своей привязанности к национальной команде этой страны и мадридскому "Реалу", за который выступают Роналду и защитник Пепе. В итоге он стал героем сюжетов двух португальский съемочных групп и одной японской.
Команда прибыла в гостиницу в 18:55, чем порадовала собравшихся, все хотели поспеть к другой гостинице, чтобы встретить сборную Чили. Однако никто из португальских игроков в итоге не остановился, несмотря на просьбы. "Когда команды приезжают после перелетов, то никто не останавливается, все уставшие. Тем более сейчас речь идет уже о полуфинале, так что, возможно, общение решили немного сократить, чтобы сконцентрироваться на предстоящем матче", - резонно заметил молодой болельщик, приехавший за автографом Роналду вместе с женой.
Встретили сборную Чили. Опоздали на час. #PORCHI pic.twitter.com/SwLrTs3Vhy— Антон Рассказов (@RougeTerreur) 26 июня 2017 г.
Не расстроило молчаливое шествие португальцев и 10-летнюю Сабину. "У меня уже есть автографы Роналду, один из которых на мяче, фото и автограф Пепе. Вот теперь хочу фото с Криштиану", - рассказала девочка, обутая в бутсы и форму сборной Португалии с седьмым номером Роналду на спине. "По-моему, на Кубке конфедераций Роналду играет даже лучше, чем на победном чемпионате Европы, - по-взрослому рассуждала Сабина. - Надеюсь, ему удастся выиграть новый трофей".
Все желающие успели встретить и чилийскую сборную, чья гостиница находится в десяти минутах ходьбы от отеля португальцев. Правда, команда приехала на час с лишним позднее запланированного, когда уже стемнело, а игроки также останавливаться не стали. Да и болельщиков близко к любимцам не допустили. Но они все же поприветствовали команду и персонально полузащитника мюнхенской "Баварии" Артуро Видаля кричалками.
Во вторник португальская и чилийская сборные проведут тренировки на стадионах "Рубин" (начало в 11:00) и "Центральный" (18:00) соответственно, а также дадут традиционные предматчевые пресс-конференции на стадионе "Казань-Арена".