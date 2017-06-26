Три тысячи аккредитованных представителей СМИ работают на Кубке конфедераций

В организации турнира оказывают помощь 5844 волонтера из 78 стран мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Более трех тысяч аккредитованных представителей СМИ освещают матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года в России. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам группового этапа турнира, сообщил директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

"На играх работает 3087 аккредитованных представителей СМИ", - отметил он.

По словам Смита, для задействованного в проведении турнира персонала было напечатано 68 548 аккредитаций. Для бесплатного проезда между городами Кубка конфедераций используются 262 поезда. В организации турнира оказывают помощь 5844 волонтера из 78 стран мира.

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что "из суеверия" будет осторожен с оценками организации Кубка конфедераций, поскольку турнир еще не завершен. "Успешно проходят испытание жизнью сервисы, которые мы подготовили для болельщиков, клиентских групп ФИФА. По паспортам болельщиков, которых было выдано в общей сложности 400 тысяч, въезжают иностранцы без виз. Отзывы положительные, что нам лестно и приятно, но впереди важные матчи, не будем погружаться в самодовольство", - сказал Сорокин.

Матчи Кубка конфедераций принимают Москва, Санкт- Петербург, Казань и Сочи. Турнир стартовал 17 июня и завершится 2 июля.