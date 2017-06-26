о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
26 июня, 17:24
Три тысячи аккредитованных представителей СМИ работают на Кубке конфедераций
Александр Демьянчук/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
25 июня, 18:00
Б
Чили
Австралия
25 июня, 18:00
Б
Германия
Камерун
28 июня, 21:00
Португалия
Чили
29 июня, 21:00
Германия
Мексика
расписание всех игр
В организации турнира оказывают помощь 5844 волонтера из 78 стран мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Более трех тысяч аккредитованных представителей СМИ освещают матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года в России. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам группового этапа турнира, сообщил директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

"На играх работает 3087 аккредитованных представителей СМИ", - отметил он.

По словам Смита, для задействованного в проведении турнира персонала было напечатано 68 548 аккредитаций. Для бесплатного проезда между городами Кубка конфедераций используются 262 поезда. В организации турнира оказывают помощь 5844 волонтера из 78 стран мира.

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что "из суеверия" будет осторожен с оценками организации Кубка конфедераций, поскольку турнир еще не завершен. "Успешно проходят испытание жизнью сервисы, которые мы подготовили для болельщиков, клиентских групп ФИФА. По паспортам болельщиков, которых было выдано в общей сложности 400 тысяч, въезжают иностранцы без виз. Отзывы положительные, что нам лестно и приятно, но впереди важные матчи, не будем погружаться в самодовольство", - сказал Сорокин.

Матчи Кубка конфедераций принимают Москва, Санкт- Петербург, Казань и Сочи. Турнир стартовал 17 июня и завершится 2 июля.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Оргкомитет увеличит число центров выдачи Fan ID в Петербурге к финалу Кубка конфедераций
26 июня, 17:52
ФИФА: все допинг-пробы с Кубка конфедераций дали отрицательный результат
26 июня, 17:33
Гидрометцентр прогнозирует дождливую погоду во время финала Кубка конфедераций
26 июня, 15:50
Самигуллин: Кубок конфедераций дает возможность поделиться опытом межрелигиозного единства
26 июня, 15:49
Генсек ФИФА Самура посетит старейшую мечеть Казани
26 июня, 14:14
Гагарина, Крид и DJ Smash примут участие в церемонии закрытия Кубка конфедераций
26 июня, 13:57
Будогосский назвал клоунадой инцидент с видеоповторами в игре Германия - Камерун
26 июня, 13:30
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

В проекте использованы фотографии агентств:

AP (Lionel Cironneau, B.K.Bangash, Rob Griffith, Ina Fassbender/dpa, Mark J. Terrill, Paulo Duarte)

EPA (Sydney Mahlangu, Gavin Barker, Georgi Licovski, Peter Deconinck, Juan Carlos Cardenas, Rolf Vennenbernd)

REUTERS (Carlos Garcia Rawlins, Pedro Nunes, David Gray, Ivan Alvarado, Edgard Garrido)

Getty Images (Anthony Au-Yeung, Carlos Rodrigues, Matthias Hangst, Shaun Botterill/ALLSPORT, Lefty Shivambu/Gallo Images, Laurence Griffiths, Jasper Juinen, Pedro Fiúza/NurPhoto, Omar Vega/LatinContent, Alex Reyes/LatinContent, Alexander Hassenstein/Bongarts, Alexander Hassenstein/Bongarts, Matthias Hangst/Bongarts, Hagen Hopkins, Jean Catuffe, VI Images, Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket)

ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

Shutterstock.com (kateukraine, andriano.cz, Bojan Pavlukovic, esfera, stefano carniccio, Onur Buyuktezgel)