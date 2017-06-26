Власти Татарстана: Кубок конфедераций поможет нарастить товарооборот в регионе

Министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов добавил, что от Кубка конфедераций в целом ожидается положительный эффект для розничной торговли

КАЗАНЬ, 26 июня. /ТАСС/. Власти Республики Татарстан рассчитывают, что Кубок конфедераций в числе других мероприятий, проводимых в республике, поможет нарастить товарооборот в местной розничной торговле. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов.

Казань уже приняла три матча группового этапа Кубка конфедераций: Португалия - Мексика (18 июня), Германия - Чили (22-го) и Мексика - Россия (24-го). В среду, 28 июня, "Казань-Арена" примет первый полуфинал турнира, в котором встретятся сборные Португалии и Чили.

"Про цифры пока сложно говорить, мы сможем подвести итоги и сравнить. Но тем не менее, по проведению мероприятий прошлых лет, мы видим определенную активность, и надеемся, что по этому году у нас цифры увеличатся. Тем более, что пока у нас розничный товарооборот по итогам прошлого года почти не увеличился. Мы смотрим, что в этом году динамика уже становится положительное, поэтому рассчитываем, что это мероприятие, в том числе повлияет на увеличение товарооборота в первую очередь в розничной торговле", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Каримов добавил, что от Кубка конфедераций в целом ожидается положительный эффект для розничной торговли. "Он [эффект] связан с увеличением в целом туристического потока и, безусловно, на экономику именно розничной торговли влияет положительно", - подчеркнул он.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Игры в столице Татарстана проходят на стадионе "Казань-Арена", вместимость которого составляет около 45 тысяч зрителей.