Муфтий признался, что из-за священного для мусульман месяца Рамадан не имел возможности посетить матчи турнира, но не видит ничего страшного, если мусульмане насладятся хорошим футболом вживую

На вопрос, как турнир повлияет на укрепление межконфессионального единства, Самигуллин ответил: "Наши отношения прекрасные, их они не ухудшат - это точно, надеюсь, улучшат, но это возможность поделиться своим опытом. Нас часто спрашивают, как мы этого (хороших межконфессиональных отношений в республике - прим. ТАСС) добились. Это очень тонкая материя, это очень сложно, над этим надо работать каждый день. Приезжали иностранные журналисты, задавали различные вопросы, и все отмечают, что самое главное, чтобы была любовь друг к другу, были мир и спокойствие, это уже в крови у людей".

"Мы, может быть, достигли понимания, что живем в одном доме, но каждый - в своей квартире. Если в подъезде выключится свет, он пропадет у всех, поэтому мы переживаем за общее благо. Но у моего соседа в квартире стоит икона, а у меня - шамаиль (религиозный знак, основанный на искусстве арабской каллиграфии - прим. ТАСС)", - сравнил он.

"Футбол должен воспитывать"

Муфтий признался, что из-за священного для мусульман месяца Рамадан не имел возможности посетить матчи Кубка конфедераций, но не видит ничего страшного, если мусульмане насладятся хорошим футболом вживую. "Религия должна помогать людям жить, а не только умирать, она смотрит на некоторые вещи по-другому, - подчеркнул он. - Я, как человек, увлекающийся спортом и футболом в частности, считаю, что спорт несет в себе две цели: физического и духовного воспитания человека. Если верующий пойдет посмотреть футбол и не будет распивать спиртные напитки, а просто будет созерцать и наслаждаться игрой, в этом нет никакого греха".

В то же время Самигуллин отметил, что ему не нравится, что футбол превратился в шоу. "К сожалению, футбол и подобные виды спорта превратились в развлечение, своего рода шоу, и нам это не нравится. Повторюсь, любой спорт должен воспитывать человека - как физически, так и духовно. Но когда мы видим, что спортсмены со стаканом алкоголя делают какие-то неприличные дела, это указывает на скудность и бедность внутреннего мира", - подчеркнул он.

Муфтий рассказал, что занимался в детстве греко-римской борьбой, играет в футбол и волейбол и рассматривает их как разминку. На данный момент он занимается джиу-джитсу и является обладателем коричневого пояса в этом виде единоборств.

В следующем году Казань примет матчи чемпионата мира по футболу. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.