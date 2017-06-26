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26 июня, 19:17
Роналду бил, Акинфеев отбивал: итоги группового этапа Кубка конфедераций
Егор Алеев/ТАСС
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Акинфеев стал лучшим вратарем группового этапа Кубка конфедераций по проценту сейвов, а Роналду чаще других бил по воротам. Самая интересная статистика первой части турнира - в материале ТАСС

После ошибки в матче с мексиканцами на вратаря сборной России Игоря Акинфеева обрушилась волна критики, и многие называли его едва ли не главным виновником неудачного выступления сборной России на Кубке конфедераций. Тем не менее, статистика показывает, что на групповом этапе он был одним из лучших, а по проценту отраженных ударов и вовсе лучшим.

Ниже приведены только показатели тех вратарей, которые отыграли без замен все три матча. Впрочем, даже с учетом тех, кто провел один или два матча, Акинфеев остается первым по проценту сейвов. У чилийца Джонни Эрреры (2 матча, 3 сейва) и мексиканца Альфредо Талаверы (1 матч, 3 сейва) этот показатель равен 75 процентам.

Криштиану Роналду подтвердил статус главной звезды Кубка конфедераций и в статистических выкладках. Португалец наряду с немцами Тимо Вернером и Ларсом Штиндлем с двумя забитыми мячами является лучшим бомбардиром турнира, а по количеству ударов конкуренцию ему смог составить только камерунец Венсан Абубакар. Немного отстал лучший бомбардир последних двух чемпионатов России Федор Смолов.

Кроме того, Смолов чаще остальных попадал в офсайд - 5 раз, немец Тимо Вернер - 4 раза, Вуд, Санчес и россиянин Александр Бухаров - по 4 раза.

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль на групповом этапе чаще всех нарушал правила (10 фолов в трех матчах). Российский полузащитник Александр Головин вместе с австралийским защитником Трентом Сейнсбери заняли второе-третье место по этому показателю (3 игры, 8 фолов).

Что касается командной статистики, то здесь цифры лишь подтвердили справедливость итогов группового этапа. Именно участники полуфиналов чаще и точнее били по воротам. Самой эффективной стоит признать атаку сборной Португалии - чемпионы Европы забили столько же, сколько и немцы, но при этом нанесли чаще попадали в створ при меньшем общем количестве ударов. 

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