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26 июня, 11:29
Бернарду Силва пропустил тренировку сборной Португалии в Петербурге из-за травмы
Егор Алеев/ТАСС
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Полузащитник повредил голеностоп в субботнем матче против новозеландцев, его участие в полуфинальной игре против чилийцев находится под вопросом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Португалии по футболу Бернарду Силва из-за травмы пропустил тренировку команды в Санкт-Петербурге в рамках подготовки к полуфиналу Кубка конфедераций. Занятие чемпионов Европы прошло на стадионе "Турбостроитель".

Силва получил травму голеностопа в субботу в матче группового этапа против новозеландцев (4:0), его участие в полуфинале под вопросом. Также не тренировался защитник Рафаэл Геррейру, получивший ушиб в матче с командой России (1:0), который состоялся в среду.

Перед тренировкой Криштиану Роналду подписал мяч и сфотографировался с двумя юными футболистами ДЮСШ "Локомотив".

Первый полуфинал Кубка конфедераций, в котором встретятся сборные Португалии и Чили, состоится 28 июня на "Казань-Арене" (начало - 21:00 мск).

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