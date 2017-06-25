27-летний полузащитник провел на турнире 45 минут, выйдя на замену в матче с новозеландцами

"Да, мне действительно пришлось прервать медовый месяц, но я не особо и расстраиваюсь. Играть на таком турнире вместе с такими игроками - это огромная честь. Надеюсь, мне удастся получить необходимые эмоции на этом турнире. А медовый месяц всегда можно возобновить", - сказал Пицци.

Сыграв с новозеландцами в субботу, португальцы остались в Санкт-Петербурге. "Это чисто организационный вопрос, а не наша прихоть. Я только рад, что мы остались здесь и смогли с пользой провести время. Это потрясающий город, об этом можно судить, даже наблюдая из окон автобуса по дороге на стадион", - отметил португалец, добавив, что он хочет вернуться и сыграть в Санкт-Петербурге в финале Кубка конфедераций.

"Стадион в Санкт-Петербурге просто фантастический, он внушает уважение к себе", - добавил Пицци.

"В команде фантастическая атмосфера"