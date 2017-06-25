"В команде фантастическая атмосфера"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Полузащитнику сборной Португалии по футболу Пицци пришлось прервать медовый месяц ради участия в Кубке конфедераций. Об этом Пицци рассказал журналистам.
27-летний полузащитник провел на турнире 45 минут, выйдя на замену в матче с новозеландцами (4:0).
"Да, мне действительно пришлось прервать медовый месяц, но я не особо и расстраиваюсь. Играть на таком турнире вместе с такими игроками - это огромная честь. Надеюсь, мне удастся получить необходимые эмоции на этом турнире. А медовый месяц всегда можно возобновить", - сказал Пицци.
Сыграв с новозеландцами в субботу, португальцы остались в Санкт-Петербурге. "Это чисто организационный вопрос, а не наша прихоть. Я только рад, что мы остались здесь и смогли с пользой провести время. Это потрясающий город, об этом можно судить, даже наблюдая из окон автобуса по дороге на стадион", - отметил португалец, добавив, что он хочет вернуться и сыграть в Санкт-Петербурге в финале Кубка конфедераций.
"Стадион в Санкт-Петербурге просто фантастический, он внушает уважение к себе", - добавил Пицци.
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду после матча с новозеландцами передал свой приз лучшему игроку встречи Бернарду Силве, получившему травму. "Считаю, что это показывает наше единство и наш командный дух. Я не преувеличиваю. У нас отличные отношения в команде и фантастическая атмосфера, все отлично ладят - и молодые, и опытные игроки", - подчеркнул Пицци.
Первый полуфинал Кубка конфедераций, в котором встретятся сборные Португалии и Чили, состоится 28 июня на "Казань-Арене" (начало - 21:00 мск). "У меня не было предпочтений по сопернику. Любой участник полуфинала - это априори сильная команда. Мы знаем сборную Чили, постараемся противопоставить наши сильные стороны", - сказал Пицци.
Во втором полуфинале 29 июня в Сочи встретятся команды Германии и Мексики (21:00).