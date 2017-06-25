Видаль: сборной Чили будет противостоять команда Португалии, а не только Роналду

Полузащитник чилийцев отметил, что ждет захватывающего матча в полуфинале Кубка конфедераций

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Чили в полуфинале Кубка конфедераций будут играть против команды Португалии, а не только против ее капитана, нападающего Криштиану Роналду. Об этом заявил чилийский полузащитник Артуро Видаль, слова которого приводит португальское издание A Bola.

Полуфинальный матч между чилийцами и португальцами пройдет в Казани 28 июня.

"Сборная Португалии является чемпионом Европы, и я надеюсь на захватывающий матч. Нам нравится играть против команд топ-уровня, потому что в таких встречах можем понять наш истинный уровень", - сказал Видаль.

"Криштиану Роналду является очень хорошим игроком, но мы будем играть против команды Португалии, а не только против Роналду", - добавил чилиец.

Второй полуфинал, в котором сыграют сборные Германии и Мексики, состоится в Сочи 29 июня.