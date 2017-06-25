В третьем туре группового этапа турнира чилийцы сыграли вничью с командой Австралии со счетом 1:1

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сборная Чили вничью сыграла с командой Австралии со счетом 1:1 и обеспечила себе выход в плей-офф Кубка конфедераций по футболу. В полуфинале соперником чилийцев, занявших в итоге второе место в группе В, будет чемпион Европы сборная Португалии во главе с форвардом "Реала" Криштиану Роналду. Встреча пройдет в Казани. Австралийцы заняли третье место в группе В, набрав два очка в трех встречах. Они, как и сборная Камеруна, набравшая одно очко, покидают турнир. Лидер группы В сборная Германии сыграет в полуфинале с мексиканцами. Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци после игры с австралийцами отметил, что его сборная выполнила промежуточную задачу на турнир. Вместе с тем он рассчитывает, что футболисты сборной продемонстрируют свою лучшую игру в оставшихся матчах. "На последний матч пришлось сделать некоторые изменения в составе, но я полностью доверяю тем игрокам, которые вышли сегодня на поле", - сказал Пицци.

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Наставник сборной Австралии Ангелос Постекоглу остался недоволен итоговым результатом, назвав Кубок конфедераций турниром упущенных возможностей для австралийцев. По словам тренера, команда ставила перед собой более высокие задачи. "Мы ставили самые высокие цели. Встречались с сильнейшими сборными мира, всегда боремся и не будем избегать таких встреч в будущем, будем продолжать ставить эту группу игроков в самые сложные ситуации", - сказал Постекоглу. "От самоуверенности не страдали" Главный тренер чилийцев отметил, что его подопечные не страдали от самоуверенности, выделяя всю команду. "Мы не переоценивали свои силы, по ходу игры нам приходилось приспосабливаться и адаптироваться. В первую очередь играть от соперника, который был сегодня очень агрессивен", - сказал Пицци. Постекоглу же выделил одного футболиста - Тима Кэхилла, который, по мнению тренера, сыграл ключевую роль в матче против чилийцев. "Его достижение невероятно, тем более что он не играл за команду, пока ему не исполнилось 24 года. Сегодня он сыграл важную роль, потому что не давал возможности доминировать [Артуро] Видалю или [Алексису] Санчесу. Когда он проявляет характер, то вся сборная идет за ним, он придает энергию партнерам и является великим австралийцем", - заявил специалист.

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Сам футболист, комментируя результат матча, отметил, что сборная Чили - это самый сильный соперник австралийцев на Кубке конфедераций. "Чилийцы оказывали давление, постоянно прессинговали. Мы играли против соперника мирового уровня, который был нам по силам. Мое мнение, мы показали достойный для себя результат на Кубке конфедераций", - рассказал Кэхилл. Скрытый финал В полуфинале сборная Чили сыграет против команды Португалии. Еще до начала турнира, когда уже были объявлены составы, многие эксперты отдавали предпочтения этим сборным. По их мнению, команды, которые привезли на турнир своих основных футболистов и звезд, должны были оказаться в финале турнира, но туда пройдет только одна из команд. Что касается полуфинальной встречи, то Пицци посетовал на то, что у португальцев будет больше отдыха перед встречей, из-за чего соперник сможет подготовиться к матчу лучше. "Для португальцев, конечно, является преимуществом то, что они имеют день в запасе, но жаловаться на это нечего, мы же все знали, все видели, что со второго места мы выйдем в первый полуфинал", - заявил тренер. По его словам, у всех чилийских футболистов есть настрой и готовность играть в полуфинале. "Португальцы являются очень сложным соперником, мы вышли на чемпионов Европы, но на турнире собрались лучшие команды мира. В этой сборной есть игрок, который и с публичной, и с футбольной точки зрения может сыграть решающую роль", - сказал Пицци, намекая на Роналду. Чилийский полузащитник Артуро Видаль заявил, что сборная Португалии сильна не одним футболистом. "Я не знаю, что особенного в том, чтобы играть против Роналду, он хороший игрок, но мы выйдем против целой команды", - сказал чилиец. "Сложно, когда так мало времени на восстановление, но постараемся прийти в себя, сыграть хорошо и выйти дальше. Наша цель - стать чемпионами, поэтому надо показывать хорошую игру. Мы будем сосредоточены только на этой встрече", - добавил футболист. Прекрасная организация турнира Команды находятся в России уже больше недели. Пицци, рассказывая о пребывании в стране, заявил, что она ему понравилась. "Нам очень понравилась страна, города, Москва, Казань. К сожалению, не было возможности попробовать русские блюда, мы даже особо не выходили в город посмотреть достопримечательности", - сказал чилийский тренер.

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Наставник австралийцев отметил прекрасную организацию Кубка конфедераций. "Турнир был прекрасным с точки зрения организации и с точки зрения объектов. У нас не было никаких проблем и никаких трудностей", - сказал Постекоглу. Также с хорошими словами о России высказался игрок матча Джеймс Троизи. "Атмосфера на стадионах в России фантастическая, - заявил австралиец. - У нас не было много времени на осмотр достопримечательностей, но стадионы в России потрясающие, возможно, лучшие, на которых я играл в своей карьере. С нетерпением жду чемпионата мира, если мы попадем туда, я с удовольствием вернусь в Россию". Полуфинальный матч между чилийцами и португальцами пройдет в Казани 28 июня. Второй полуфинал, в котором сыграют сборные Германии и Мексики, состоится в Сочи 29 июня. 2 июля состоятся матч за третье место и финал турнира.