По числу сейвов Акинфеев занял второе место, уступив голкиперу сборной Новой Зеландии Стефану Мариновичу

В трех матчах группового этапа Акинфеев отразил 12 из 15 ударов, завершив турнир с показателем в 80% отбитых ударов. На счету чилийца Джонни Эрреры (2 игры, 3 сейва) и мексиканца Альфредо Талаверы (1 матч, 3 сейва) 75% отраженных ударов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Голкипер сборной России по футболу Игорь Акинфеев стал лучшим вратарем группового этапа Кубка конфедераций по проценту отраженных ударов. Статистика приведена на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

По абсолютному числу по этому показателю Акинфеев занял второе место. Больше только у голкипера сборной Новой Зеландии Стефана Мариновича (22). Третье место занял австралиец Мэти Райан (11).

Российский форвард Федор Смолов занял четвертое место по количеству ударов по воротам (3 игры, 10 ударов). Чаще остальных по воротам соперников били португалец Криштиану Роналду и камерунец Венсан Абубакар (3 игры, 12 ударов), на счету еще одного португальца Андре Силвы 11 ударов.

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль на групповом этапе чаще всех нарушал правила (10 фолов в 3 матчах). Российский полузащитник Александр Головин вместе с австралийским защитником Трентом Сейнсбери заняли второе- третье место по этому показателю (3 игры, 8 фолов).

Сборная России не вышла из группы на Кубке конфедераций, обыграв новозеландцев (2:0), а затем уступив португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2). Турнир завершится 2 июля.