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25 июня, 21:20
Вернер: сборная Германии должна обыгрывать мексиканцев в полуфинале Кубка конфедераций
Сергей Фадеичев/ТАСС
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Форвард немецкой команды заявил, что не собирается останавливаться на двух забитых мячах на турнире

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики по футболу является очень сильной командой, но команда Германии должна обыграть ее в полуфинальном матче Кубка конфедераций. Об этом журналистам рассказал нападающий немецкой команды Тимо Вернер.

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Сборная Германии в воскресенье одержала победу над командой Камеруна со счетом 3:1 в матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций, Вернер забил два мяча.

"Сборная Мексики - это очень сильная команда, но мы должны победить ее в полуфинале. Мне трудно ответить на вопрос, с какой командой нам было бы легче сыграть в следующем раунде турнира. Я очень рад, что смог забить свой первый гол в составе национальной команды, но не собираюсь останавливаться и желаю забить еще", - сказал Вернер.

В турнирной таблице группы B сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место, камерунцы с одним баллом стали последними, вторыми финишировали чилийцы (5), третьими - австралийцы (2). Данный результат позволил немцам выйти в 1/2 финала турнира, где они сыграют с мексиканцами 29 июня в Сочи.

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