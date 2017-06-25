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25 июня, 21:13
Мутко: футболисты сборной России не просили вознаграждения за Кубок конфедераций
Марат Абулхатин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС, архив
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Глава РФС отметил, что сборная России добилась значительного прогресса

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Футболисты сборной России не поднимали вопрос о финансовом вознаграждении за выступление на Кубке конфедераций. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Сборная России заняла третье место в группе А, не сумев выйти в плей-офф. Она обыграла команду Новой Зеландии (2:0), но уступила португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2).

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На вопрос, получат ли футболисты российской сборной какое-либо вознаграждение, Мутко ответил: "Парни этот вопрос никогда не поднимали. Это технический вопрос, раз и навсегда решенный, ведь есть контракт с командой".

Глава РФС отметил, что сборная России добилась значительного прогресса. "Я понял, мы можем играть на самом высоком уровне! Посмотрите, что творил Александр Головин в матче с мексиканцами, какой мяч забил Самедов! И важно, что у этой команды нет равнодушия, игроки были очень расстроены поражением", - отметил Мутко.

"Да, есть игроки в других сборных выше уровнем, но наша команда играла со страстью", - добавил собеседник ТАСС.

Мутко поблагодарил болельщиков за поддержку сборной России. "У нас есть истинные болельщики. Ребята были на стадионе, а потом пришли к гостинице в первом часу ночи проводить команду, поддержать футболистов. Это наша команда, это сборная России, хочется, чтобы ее поддерживали в любых ситуациях, если она, как на Кубке конфедераций, играет с полной самоотдачей", - подчеркнул вице-премьер РФ.

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