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25 июня, 21:12
Дракслер: немецкие футболисты рады, что будут играть полуфинал Кубка конфедераций в Сочи
Сергей Фадеичев/ТАСС
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Капитан сборной Германии также уверен, что видеоповторы в футболе - это хорошая идея

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Германии рады, что сыграют полуфинальный матч Кубка конфедераций против команды Мексики в Сочи. Об этом журналистам рассказал полузащитник немецкой сборной Юлиан Дракслер.

Сборная Германии в воскресенье одержала победу над командой Камеруна со счетом 3:1 в матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций. В турнирной таблице группы B сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место, камерунцы с одним баллом стали последними, вторыми финишировали чилийцы (5), третьими - австралийцы (2). Данный результат позволил немцам выйти в 1/2 финала турнира, где они сыграют с мексиканцами 29 июня в Сочи.

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"Я очень рад, что мы останемся в Сочи и проведем тут полуфинальный матч. Близость хороших пляжей напоминает нам об отпуске. Что касается нашего соперника, сборной Мексики, то это хорошая команда, матч не будет легким для нас", - сказал Дракслер.

Капитан сборной Германии уверен, что видеоповторы в футболе - это хорошая идея.

"Конечно, идея видеоповторов мне нравится, я думаю, что по прошествии времени эта функция будет улучшаться. Если говорить о моей роли капитана в команде, безусловно, я очень рад и горд, что мне досталась такая роль на этом турнире. Не знаю, буду ли капитаном в будущем, так как у нас есть много хороших игроков, которые не приехали на этот турнир. Мне трудно ответить на этот вопрос", - отметил он.

Кубок конфедераций, который проходит в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

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