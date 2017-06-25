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25 июня, 21:03
Мутко: групповой этап Кубка конфедераций стал настоящим праздником футбола
Петр Ковалев/ТАСС
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Матчи группового этапа посетило около 450 тысяч болельщиков

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Команды подарили болельщикам на групповом этапе Кубка конфедераций настоящий праздник футбола. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

В плей-офф турнира из группы А вышли сборные Португалии и Мексики, а из группы B - команды Германии и Чили. Матчи группового этапа посетило около 450 тысяч болельщиков. Игры проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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"Команды на групповом этапе показали великолепный футбол, игру высочайшего уровня. Португальцы, мексиканцы, немцы, чилийцы заслуженно вышли в плей-офф, а там будет еще интереснее. Я уверен, что полуфиналы будут просто роскошными. Это настоящий праздник футбола, все проходит так, как и должно было быть", - сказал Мутко.

"Средняя посещаемость матчей составила около 35 тысяч зрителей. Это хороший показатель. Я много общался с болельщиками, на Кубок конфедераций люди приехали семьями со всех уголков нашей страны - от Калининграда до Владивостока", - добавил вице-премьер РФ.

Мутко отметил, что определенные проблемы все же существуют, но от них "никто не собирается отворачиваться". "Ежедневно проводятся совещания оперативного штаба, подводятся итоги дня, что получилось, что нет. Мы делаем выводы и двигаемся дальше", - сказал собеседник ТАСС.

Кубок конфедераций завершится 2 июля.

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