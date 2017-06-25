Лев доволен выходом молодой сборной Германии в полуфинал Кубка конфедераций

Тренер рассказал, что гордится своими игроками

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев гордится молодыми игроками команды, которые пробились в полуфинал Кубка конфедераций по футболу. Об этом специалист рассказал на пресс-конференции.

Сборная Германии в воскресенье одержала победу над командой Камеруна со счетом 3:1 в матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций. Данный результат позволил немцам выйти в 1/2 финала турнира, где они сыграют с мексиканцами 29 июня в Сочи.

"Конечно, я горжусь. Мы добились поставленной цели, вышли в полуфинал. Сначала это, может быть, было негарантированно, учитывая состав нашей сборной (в составе немцев выступают много молодых игроков - прим. ТАСС), поэтому я очень горжусь своими парнями", - сказал тренер.

По его словам, матч против камерунцев накладывал определенный отпечаток на настрой его команды. "В первом тайме наша команда была под давлением. Во втором тайме мы вспомнили наши сильные стороны и реализовали план на игру, завладели инициативой и были сильнее соперника".

Сборной Германии предстоит сложнейший матч с командой Мексики в полуфинале Кубка конфедераций, считает Лев. "Что касается сборной Мексики, она очень неприятная команда для нас, с техничными, быстрыми игроками, очень сыгранный коллектив. Но набираться опыта тоже важно, мы нечасто играем с командами из Центральной Америки, поэтому буду рад предстоящему матчу, который будет для нас сложнейшим", - сказал Лев.