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25 июня, 20:53
Пицци: сборной Чили по футболу очень понравилась Россия
Сергей Фадеичев/ТАСС
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Сборная Чили заняла второе место в группе В на Кубке конфедераций, набрав пять очков, и сыграет в полуфинале турнира против португальцев

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Футболистам и тренерскому штабу сборной Чили очень понравилась Россия. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер чилийцев Хуан Антонио Пицци.

В воскресенье сборная Чили со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Австралии в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций.

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"Действительно, мы очень довольны, мы приехали с большим энтузиазмом. Нам очень понравилась страна, города - и в Москве, и в Казани. К сожалению, не было возможности попробовать русские блюда, мы даже особо не выходили в город посмотреть достопримечательности. В первую неделю даже не было возможности выйти из отеля", - сказал Пицци.

Сборная Чили заняла второе место в группе В, набрав пять очков. В полуфинале турнира чилийцы встретятся с командой Португалии, игра пройдет 28 июня на стадионе "Казань-Арена".

Кубок конфедераций, который проходит в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

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